Cu ce avion zboară preşedintele Nicuşor Dan în SUA, pe ninsoara asta

Ca să nu rişte o situaţie similară celei de la Paris, când a rămas la sol din cauza condiţiilor negavorabile decolării avionului militar Spartan, președintele Nicușor Dan pleacă miercuri în Statele Unite, la Washington, cu un avion închiriat.

Pentru că traficul aerian este afectat de ninsorile abundente, se așteaptă ca zborul președintelui, programat pentru a doua parte a zilei, să fie efectuat la timp. Nicuşor Dan participă joi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, în calitate de observator.

În condițiile în care România nu are aeronavă prezidențială, surse Digi24 spun că șeful statului va folosi un avion închiriat şi este programat spre seară-

Din cauza codului roşu de ninsoare, sunt afectate peste 20 de decolări, atât către destinații interne, cât și către destinații externe și este posibil să apară mai multe anulări în orele ce urmează.

De asemenea, întârzierile cauzate de ninsoarea abundentă se vor întinde și vor afecta, probabil, multe zboruri și în zilele ce urmează. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) intervine cu peste 55 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare a avioanelor.

Pasagerii sunt rugați să verifice starea zborurilor pe site-urile OFICIALE ale companiilor aeriene cu care urmează să zboare.

Până la ora 08:58, niciun avion nu a decolat de pe aeroporturile din capitala României, iar unele zboruri înregistrează deja peste trei ore întârziere. Conform planurilor de zbor, majoritatea companiilor aeriene anticipează acum întârzieri de cel puțin patru ore, informează cei de la BoardingPass.ro.

