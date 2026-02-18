Prima pagină » Actualitate » Cu ce avion zboară preşedintele Nicuşor Dan în SUA, pe ninsoara asta

Cu ce avion zboară preşedintele Nicuşor Dan în SUA, pe ninsoara asta

Luiza Dobrescu
18 feb. 2026, 08:58, Actualitate
Cu ce avion zboară preşedintele Nicuşor Dan în SUA, pe ninsoara asta

Ca să nu rişte o situaţie similară celei de la Paris, când a rămas la sol din cauza condiţiilor negavorabile decolării avionului militar Spartan, președintele Nicușor Dan pleacă miercuri în Statele Unite, la Washington, cu un avion închiriat.

Pentru că traficul aerian este afectat de ninsorile abundente, se așteaptă ca zborul președintelui, programat pentru a doua parte a zilei, să fie efectuat la timp. Nicuşor Dan participă joi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, în calitate de observator.

În condițiile în care România nu are aeronavă prezidențială, surse Digi24 spun că șeful statului va folosi un avion închiriat şi este programat spre seară-

Din cauza codului roşu de ninsoare, sunt afectate peste 20 de decolări, atât către destinații interne, cât și către destinații externe și este posibil să apară mai multe anulări în orele ce urmează.

De asemenea, întârzierile cauzate de ninsoarea abundentă se vor întinde și vor afecta, probabil, multe zboruri și în zilele ce urmează. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) intervine cu peste 55 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare a avioanelor.

Pasagerii sunt rugați să verifice starea zborurilor pe site-urile OFICIALE ale companiilor aeriene cu care urmează să zboare.

Până la ora 08:58, niciun avion nu a decolat de pe aeroporturile din capitala României, iar unele zboruri înregistrează deja peste trei ore întârziere. Conform planurilor de zbor, majoritatea companiilor aeriene anticipează acum întârzieri de cel puțin patru ore, informează cei de la BoardingPass.ro.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un ziar olandez râde de Nicușor Dan pentru zborurile în Spartan. Președintele se deplasează într-un „container zburător”

Nicușor Dan a reușit să părăsească Franța. La ce oră ar trebui să aterizeze în România

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Imagini cu un autobuz STB ajuns într-un gard din cauza zăpezii. Câţiva oameni încearcă să-l împingă cu mâinile
09:17
Imagini cu un autobuz STB ajuns într-un gard din cauza zăpezii. Câţiva oameni încearcă să-l împingă cu mâinile
FLASH NEWS În drum spre SUA, jurnalistul Lucian Mândruţă a rămas blocat pe Aeroportul Otopeni, din cauza zăpezii
09:13
În drum spre SUA, jurnalistul Lucian Mândruţă a rămas blocat pe Aeroportul Otopeni, din cauza zăpezii
SCANDAL Claudiu Năsui: Degeaba vrea domnul Bolojan să taie acum cheltuieli, momentul în care putea face asta a trecut
09:06
Claudiu Năsui: Degeaba vrea domnul Bolojan să taie acum cheltuieli, momentul în care putea face asta a trecut
ACCIDENT Accident mortal în Ialomița. Două persoane decedate și două rănite după o coliziune între un autoturism și un TIR
08:48
Accident mortal în Ialomița. Două persoane decedate și două rănite după o coliziune între un autoturism și un TIR
NEWS ALERT Mai multe școli din Galați, Vrancea și Brăila au fost închise din cauza viscolului. Elevii trec în online
08:39
Mai multe școli din Galați, Vrancea și Brăila au fost închise din cauza viscolului. Elevii trec în online
SĂNĂTATE Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
08:09
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Forțele ucrainene distrug sistematic apărarea antiaeriană rusă din teritoriile ocupate. Un elicopter Ka-27, lovit în Crimeea
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cele 6 obiceiuri care susțin sănătatea inimii
HOROSCOP Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
09:03
Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
SONDAJ DE OPINIE Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
09:02
Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
FLASH NEWS Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
08:30
Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
ULTIMA ORĂ Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate
08:22
Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate
ULTIMA ORĂ Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate
08:06
Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate
ACUZAȚII JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”
08:01
JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”

Cele mai noi

Trimite acest link pe