Controale la METROREX/Ciprian Șerban: „Sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control MTI, 24 de inspectori ASFR și 6 inspectori ITM București”

Ministerul Infrastructurii și Transporturilor a trimis Corpul de Control la Metrorex. În acest moment, se desfășoară ample verificări cu privire la siguranța și exploatarea trenurilor de metrou, respectarea regulilor de muncă etc, anunță ministrul Ciprian Șerban.

MIT a dispus un control la Metrorex. În acest moment, „reprezentanți ai Corpului de Control de la nivelul MTI, 24 de inspectori de stat de la ASFR și 6 inspectori se la ITM București” sunt angrenați în acțiunea care urmează să afle dacă sunt respectate mai multe cerințe legislative.

„La această oră, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR), desfășoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București, o amplă acțiune comună de inspecție la METROREX SA. În acțiune sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control de la nivelul MTI, 24 de inspectori de stat de la ASFR și 6 inspectori se la ITM București. Echipele mixte verifică, direct pe teren, modul în care sunt respectate normele și cerințele legale privind: Siguranța și exploatarea trenurilor de metrou; Întreținerea și repararea vehiculelor feroviare; Respectarea regulilor de muncă și instruirea profesională a personalului; Gestionarea incidentelor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare. Transportul cu metroul trebuie să fie nu doar rapid și eficient, ci și sigur. Această acțiune comună cu ITM București arată că avem toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol siguranța călătorilor și a personalului”, scrie ministrul MIT.

De asemenea, acesta a mai spus că rezultatul va fi dat publicității, imediat ce datele vor fi centralizate.

„După finalizarea verificărilor și analizarea documentelor, inclusiv a modului de respectare a dispozițiilor legale, vom face publice toate concluziile care se încadrează în categoria informațiilor de interes public”.

