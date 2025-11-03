Controversă la CJ Brașov: Consilierii s-au întrunit în ședință pentru a desemna un vicepreședinte care să semneze hotărârile aprobate luna trecută, în contextul în care vicepreședintele prezent atunci e acum sub control judiciar și nu are voie să ia legătura cu instituția.

Asfel, consilierii județeni brașoveni s-au întrunit luni, 3 noiembrie, într-o ședință de îndată, pentru a-l desemna pe Adrian Iatan, vicepreşedintele Consiliului Județean Braşov să semneze hotărârile adoptate în ședința ordinară din data de 30 octombrie, notează BZB.

Potrivit hotărârii Consiliului Județean Brașov din 3 noiembrie, ședința din 30 octombrie a fost condusă de vicepreședintele Şerban Todorică-Constantin. Dar după ce s-a terminat ședința, reprezentanții Executivului au redactat documentele aferente, iar actele ar fi trebuit să fie semnate de vicepreședintele care a condus ședința.

Numai că, în aceeași zi, adică 30 octombrie, a fost pus sub control judiciar pe o durată de 60 de zile, fiind în imposibilitatea de a semna hotărârile adoptate prin votul consilierilor județeni.

„Pentru a se putea finaliza semnarea actelor administrative adoptate şi transmiterea acestora către Instituția Prefectului –Județul Braşov este necesară desemnarea domnului Iatan Adrian, vicepreședintele Consiliului Județean Braşov să semneze hotărârile adoptate în şedința ordinară a Consiliului Județean Braşov din data de 30 octombrie 2025”, se arată în documentația aferentă hotărârii de Consiliu Județean.

De precizat este că, în data de 30 octombrie, procurorii DNA au dispus la punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începâbd din data de 30 octombrie 2025, față de față de Șerban Todorică-Constantin, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul (ADIDAJ) Brașov, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit.

Acesta este cercetat în „Dosarul Apa”, alături de Liviu Cocoș (fostul director al Companiei Apa Brașov), Liviu Dragomir (reprezentant al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov în cadrul Consiliului de Administrație al SC Compania Apa Brașov SA), Carmen Ferghete Țop (președinte al Consiliului de Administrație al SC Compania Apa Brașov SA), dar și alte persoane.

