Marius Lazurca, mesaj de susținere pentru românii care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma: „Sper să fie salvat compatriotul nostru”

Marius Lazurca, consilier pe politică externă al lui Nicușor Dan, a transmis, pe X, un mesaj de susținere pentru românii care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma, care s-a prăbușit parțial.

Din primele cercetări a reieșit faptul că 11 muncitori au fost implicaţi, dintre care unul în stare gravă şi altul, de cetăţenie română, care se afla sub dărâmături.

„Sunt îngrijorat de soarta lucrătorilor români care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma. Sper din inimă să fie salvat cât de curând compatriotul nostru prins încă sub dărâmături. Le doresc însănătoșire grabnică celor răniți! Am toată încrederea în salvatorii italieni”, a scris Marius Lazurca pe X.

Turnul Torre dei Conti de pe Via dei Fori Imperiali din Roma, care s-a prăbușit parțial, era în curs de renovare cu fonduri din PNRR.

Muncitorul blocat sub dărâmăturile de la primul etaj este un cetățean român, a relatat presa din Italia. Pompierii au încercat să ajungă la el printr-o mică fereastră laterală. Bărbatul a fost conștient și cooperant, a a răspuns salvatorilor pe tot parcursul operațiunii.

Patrulele Poliției Locale din Roma au intervenit, de asemenea, în zonă. Ofițerii au securizat zona, iar traficul pietonal și rutier a fost interzis pentru a facilita intervenția pompierilor și a autospecialelor.

Coform unui comunicat dat publicităţii de Ministerul de Externe, un muncitor român se află încă sub dărâmături, dar este conştient şi comunicativ, iar un al doilea, uşor rănit, este la spital pentru evaluarea stării de sănătate.

