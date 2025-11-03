Prima pagină » Actualitate » Marius Lazurca, mesaj de susținere pentru românii care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma: „Sper să fie salvat compatriotul nostru”

Marius Lazurca, mesaj de susținere pentru românii care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma: „Sper să fie salvat compatriotul nostru”

03 nov. 2025, 21:37, Actualitate
Marius Lazurca, mesaj de susținere pentru românii care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma: „Sper să fie salvat compatriotul nostru”

Marius Lazurca, consilier pe politică externă al lui Nicușor Dan, a transmis, pe X, un mesaj de susținere pentru românii care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma, care s-a prăbușit parțial.

Din primele cercetări a reieșit faptul că 11 muncitori au fost implicaţi, dintre care unul în stare gravă şi altul, de cetăţenie română, care se afla sub dărâmături.

Sunt îngrijorat de soarta lucrătorilor români care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma. Sper din inimă fie salvat cât de curând compatriotul nostru prins încă sub dărâmături. Le doresc însănătoșire grabnică celor răniți! Am toată încrederea în salvatorii italieni”, a scris Marius Lazurca pe X.

Turnul Torre dei Conti de pe Via dei Fori Imperiali din Roma, care s-a prăbușit parțial, era în curs de renovare cu fonduri din PNRR.

Muncitorul blocat sub dărâmăturile de la primul etaj este un cetățean român, a relatat presa din Italia. Pompierii au încercat să ajungă la el printr-o mică fereastră laterală. Bărbatul a fost conștient și cooperant, a a răspuns salvatorilor pe tot parcursul operațiunii.

Patrulele Poliției Locale din Roma au intervenit, de asemenea, în zonă. Ofițerii au securizat zona, iar traficul pietonal și rutier a fost interzis pentru a facilita intervenția pompierilor și a autospecialelor.

Coform unui comunicat dat publicităţii de Ministerul de Externe, un muncitor român se află încă sub dărâmături, dar este conştient şi comunicativ, iar un al doilea, uşor rănit, este la spital pentru evaluarea stării de sănătate.

Autorul recomandă:

Situație desprinsă din filme în Italia. Doi soți care au mers divorțeze au descoperit nu au fost niciodată căsătoriți. Ce s-a întâmplat, de fapt

După ani de muncă în ITALIA, s-au întors în România, dar au avut un șoc au văzut ce înseamnă birocrația. „Nu ne bagă nimeni în seamă

Citește și

ADMINISTRAȚIE Lucrările la planșeul Unirii se suspendă până la anul. Explicațiile constructorului, în EXCLUSIVITATE pentru Gândul
21:41
Lucrările la planșeul Unirii se suspendă până la anul. Explicațiile constructorului, în EXCLUSIVITATE pentru Gândul
VIDEO Valentin Stan acuză că vizita Oanei Țoiu în SUA a provocat RETRAGEREA trupelor americane din România: Cel mai mare dezastru diplomatic
21:26
Valentin Stan acuză că vizita Oanei Țoiu în SUA a provocat RETRAGEREA trupelor americane din România: Cel mai mare dezastru diplomatic
POLITICĂ Luminița Odobescu, fostul ministru de Externe, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan
20:17
Luminița Odobescu, fostul ministru de Externe, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan
BREAKING NEWS Oficial. Anca Alexandrescu este candidatul AUR pentru Primăria Generală a Capitalei. Anunțul, în prezența lui George Simion. Gândul prezintă LIVE principalele declarații
20:08
Oficial. Anca Alexandrescu este candidatul AUR pentru Primăria Generală a Capitalei. Anunțul, în prezența lui George Simion. Gândul prezintă LIVE principalele declarații
VIDEO Imagini spectaculoase de pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Lucrările prin viteză
19:47
Imagini spectaculoase de pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Lucrările prin viteză
EXTERNE Incredibil. Care era Codul INDESTRUCTIBIL al sistemului video de la Luvru. Floare la ureche pentru un țânc de grădiniță
19:46
Incredibil. Care era Codul INDESTRUCTIBIL al sistemului video de la Luvru. Floare la ureche pentru un țânc de grădiniță
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce China și Rusia nu se tem de Statele Unite. Greșelile lui Donald Trump
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
O anomalie magnetică uriașă de acum 500 de milioane de ani a fost, în sfârșit, explicată
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 4 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitată: Anca Alexandrescu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 4 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitată: Anca Alexandrescu
EXTERNE Pelosi se pregătește de pensionare după o CARIERĂ politică de 60 de ani. Democrata de 85 de ani nu caută să mai candideze la alegerile din 2026
21:39
Pelosi se pregătește de pensionare după o CARIERĂ politică de 60 de ani. Democrata de 85 de ani nu caută să mai candideze la alegerile din 2026
HOROSCOP Zodiile cu noroc la bani în luna noiembrie. Nativii vor avea succes pe plan financiar și noi începuturi
20:47
Zodiile cu noroc la bani în luna noiembrie. Nativii vor avea succes pe plan financiar și noi începuturi
EXTERNE Zelenski dezvăluie că Ucraina a ajuns să producă 800 de DRONE pe zi: Facem progrese în producția de rachete. Avem și „Neptunii” noștri.
20:46
Zelenski dezvăluie că Ucraina a ajuns să producă 800 de DRONE pe zi: Facem progrese în producția de rachete. Avem și „Neptunii” noștri.
FLASH NEWS Mesajul lui George Simion la susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu: „Bucureștenii au de ales între 3 candidați ai sistemului”
20:42
Mesajul lui George Simion la susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu: „Bucureștenii au de ales între 3 candidați ai sistemului”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
19:53
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu