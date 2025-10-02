Prima pagină » Actualitate » Controversatul proiect de reamenajare a Parcului Izvor, o copie kitsch a Grădinilor din Singapore, este DESFIINȚAT de arhitecți

02 oct. 2025, 14:48, Actualitate
Controversatul proiect de reamenajare a Parcului Izvor, o copie kitsch a Grădinilor din Singapore, este DESFIINȚAT de arhitecți
Controversatul proiect de reamenajare a Parcului Izvor anunțat  de Asociația Alianță Pentru Pădure este desființat de Ordinul Arhitecților din București. Proiectul nu este altceva decât o copie kitsch a Grădinilor din Singapore, iar potrivit arhitecților, inițiativa este „o agresiune” declanșată asupra Parcului Izvor.

„OAR București spune „NU!” agresiunii declanșate asupra Parcului Izvor! Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România dorește să clarifice câteva aspecte legate de articolul publicat recent de către platforma B365, în care au fost prezentate imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale și atribuite, în mod eronat, unor presupuse soluții urbane pentru București. Considerăm că principala problemă care se conturează din această situație este aceea că publicul ajunge să creadă că elaborarea de concepte urbane sau arhitecturale se rezumă la producerea unor imagini spectaculoase, fără fundament profesional și fără legătură cu procesele reale de planificare urbană”, se arată într-un comunicat transmis de OAR București.

Potrivit sursei citate, parcurile Bucureștiului reprezintă valori urbane esențiale pentru viața și comunitățile Capitalei.

OAR: „Sunt valori care nu pot fi asaltate cu propuneri la limita legalității”

„Sunt valori care nu pot fi asaltate cu propuneri la limita legalității și fără să țină seama de istorie, de contextul construit, de ambientul vegetal ori de activitățile social-umane din zonă. Astfel de propuneri lansate în presă, uneori sprijinite de informații false, pot genera direcții total greșite de abordare. A interveni fără respectarea pașilor legali și a practicii internaționale în Parcul Izvor, un parc care, de fapt, ascunde o mare dramă la nivelul întregii Capitale, reprezintă un act de diletantism periculos. A construi la întâmplare în acest parc diferite obiective neargumentate dă măsura neînțelegerii orașului și calității vieții urbane.
În prima variantă a textului la care facem referire, era scris în mod fals că Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a premiat acest proiect, rezultat în urma unui concurs. Informația a fost catalogată de Departamentul de Urbanism de la PMB ca fiind neadevărată, persoane din instituție declarând pentru OAR București că această propunere nu este cunoscută și nu a făcut parte din niciun concurs organizat de PMB”, transmite OAR București.

Proiectul prevede turnuri high-tech în parc

Sursa citată mai arată că orice intervenție, reamenajare, reabilitare sau renovare de spații publice mai ales de parcuri urbane, trebuie făcute începând cu dezbateri cu profesioniștii, cu instituțiile, cu administrația și societatea civilă, urmate de o procedură de achiziție publică corectă și bazată pe studii, care să genereze soluții profesioniste și nu idei aruncate în grabă pentru a atrage atenția în mod greșit opiniei publice.

Alianță Pentru Pădure propune un proiect – kitsch pentru modernizarea Parcului Izvor. Propunerea ONG-ului cuprinde construirea unor turnuri high-tech, care sunt inspirate din Singapore, potrivit lui Laurențiu Ciornei, președinte al Alianței.

