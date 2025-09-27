Prima pagină » Actualitate » Ioana Popescu, „devoratoarea de fotbaliști”, ar fi avut o relație cu Ilie Dumitrescu. Legătura neștiută, dezvăluită cu câteva ore înainte să moară

Ioana Popescu, „devoratoarea de fotbaliști”, ar fi avut o relație cu Ilie Dumitrescu. Legătura neștiută, dezvăluită cu câteva ore înainte să moară

27 sept. 2025, 16:54, Actualitate
Ioana Popescu, „devoratoarea de fotbaliști”, ar fi avut o relație cu Ilie Dumitrescu. Legătura neștiută, dezvăluită cu câteva ore înainte să moară

Decesul jurnalistei la numai 45 de ani, supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, a întristat întreg mapamondul. Unele secrete din viața Ioanei Popescu încep să iasă la iveală, mai ales din viața ei amoroasă și cea profesională.

Potrivit CANCAN, ea ar fi avut o legătură cu Ilie Dumitrescu, fost fotbalist român, antrenor și analist sportiv.   Cu câteva zile înainte să moară, jurnalista a revenit online cu un mesaj dur despre accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu.

Ioana a dezvăluit și o legătură mai veche, absolut necunoscută publicului larg: relația ei profesională cu Ilie, care datează încă din 1998.

„Îl știu pe tatăl lui din 1998, de când lucram la Ziua și la suplimentele ziarului. Surorile Moroianu mă trimiteau să fac interviuri cu fotbaliști și antrenori. Așa i-am cunoscut pe Lucescu, Dănuț Lupu, Lăcătuș, Borcea și, bineînțeles, pe Ilie Dumitrescu. Țin minte că Ilie îmi spunea atunci că abia își revenise după o accidentare la genunchi, era un pic abătut pentru că nu era în forma dorită, dar continua să se antreneze cu ambiție. Își dorea să revină în forță. Țin minte și că avea o iubită manechin foarte frumoasă, care venea des la redacția noastră din Câmpineanu”, a mărturisit Ioana într-o postare.

„Când ai tot, ce-ți mai trebuie droguri, fie înainte, fie după accident? Nu îi acord nicio scuză. Din partea mea, dacă aș fi judecătoare, i-aș da un an cu executare”, a scris Ioana.

