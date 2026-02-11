Cum va fi vremea miercuri, 11 februarie. Zonele în care va ninge și se va depune polei

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) informează că, miercuri, 11 februarie, vremea va rămâne mohorâtă în mare parte din țară. Vor mai fi ninsori slabe în unele regiuni și condiții de polei, potrivit prognozei emise.

La primele ore ale zilei, temperaturile vor fi scăzute, dar după-amiaza se va simți o ușoară încălzire, mai ales în sud și vest.

Cum va fi vremea în următoarele săptămâni

Pe de altă parte, ANM informează că vremea va fi schimbătoare în următoarele săptămâni, cu perioade reci și calde.

Săptămâna aceasta, până pe 16 februarie 2026, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Din punct de vedere pluviometric, cantitățile de precipitații vor fi excedentare în sudul și estul țării, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul valorilor normale.

Pentru intervalul 16-23 februarie, temperatura media va fi, în general, apropiată de normalul climatologic, iar în centrul, vestul și nord-vestul țării precipitațiile vor fi mai abundente, în timp ce restul regiunilor vor înregistra cantități apropiate de mediile obișnuite.

În săptămâna 23 februarie – 2 martie, în sud și sud-estul țării, temperatura aerului va avea valori ușor peste normal, în restul teritoriului, temperaturile se vor încadra în limite normale. Regimul pluviometric va fi din nou excedentar în vest și nord-vest.

Pentru ultima săptămână analizată, 2-9 martie 2026, mediile valorilor termice sunt estimate a fi apropiate de cele specifice perioadei la nivel național. De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi, în general, normale pe întreg teritoriul României.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Pe ce dată vine primăvara și câte zile mai ninge până atunci, în funcție de orașul în care locuiești. Tabel complet pentru România

Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt

„Furtuna secolului” în Portugalia. Marta aduce ploi, ninsori și viscol puternic

Februarie de coșmar în România. Viscole și troiene de 5 metri în anii istorici

Ninge 10 zile fără oprire în România. Lista orașelor afectate, potrivit meteorologilor Accuweather

Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București

Un creator de conținut meteo vorbește despre „explodarea” copacilor la temperaturi foarte scăzute. Cum dăunează arborilor frigul extrem