Gecile purtate la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, creația unui designer din Iași. A făcut și costumele digitale din Minecraft

11 feb. 2026, 12:21, Actualitate
Gecile purtate la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina sunt creația designerului Ilinca Lungu, scrie Ziarul de Iași. Tânăra este extrem de talentată și respectată la nivel internațional, iar de-a lungul timpului a reușit să pătrundă și în universul digital, colaborând cu Minecraft la primul proiect în care a realizat haine pentru copii, gândite să fie purtate atât în joc, cât și în viața reală.

Ilinca Lungu este fiica scriitorului ieșean Dan Lungu, astfel că are din familie o puternică legătură cu zona creativă.

Cum a ajuns la Milano-Cortina 2026

Pasiunea pentru modă i-a ghidat pașii în viață, ea urmând cursurile prestigioasei școli London College of Fashion, parte a University of the Arts London. Imediat după absolvire, ea a intrat în atenția gigantului Adidas, iar acum este angajată aici, de câțiva ani, pe post de designer 3D.

Cum a ajuns ea să creeze modelul de geacă purtată de sportivii care au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026? Răspunsul trebuie căutat în anii de muncă și recunoașterea internațională de care se bucură românca.

A aflat cu doar câteva luni înainte de eveniment că echipele olimpice din Germania, Marea Britanie, Polonia și Ungaria vor purta geaca pe care ea a creat-o special pentru acest moment.

„Este un proiect la care am lucrat în urmă cu mai mult timp, fără să știu dacă va ajunge să fie implementat, aproape uitasem de el. Am fost mândră când am văzut sportivii îmbrăcați cu geaca făcută de mine, defilând la deschiderea Jocurilor Olimpice. Energici și plini de optimism, îmbrăcați cu ceva care a venit «din capul meu», e o imagine puternică pentru mine.

Dincolo de emoție, este satisfacția că ai făcut o treabă bună”, a mărturisit Ilinca pentru sursa citată.

