Un copac uriaș s-a prăbușit brusc peste o stradă intens circulată din Constanța, la doar câteva secunde după trecerea a două mașini.

Momentul a fost surprins de camera de bord a unui conducător auto, care a reușit, din fericire, să oprească la timp, înainte de a ajunge sub arbore.

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Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Evenimentul s-a produs miercuri, 26 august, pe strada I.G. Duca din Constanța.

Imaginile filmate din trafic arată cum o mașină circulă înaintea vehiculului în care se află montată camera de bord, în timp ce un alt șofer vine din sens opus.

Imediat după trecerea acestora, copacul aflat pe partea dreaptă începe să se încline și se prăbușește pe stradă.

Conducătorul auto care filmează frânează înaintea trecerii de pietoni și scapă astfel din ceea ce putea fi o tragedie.

Arborele blochează carosabilul, precum și trotuarul.

Martorii aflați la fața locului au declarat că pomul s-a prăbușit din senin. Pe trotuar nu se afla nicio persoană, iar copacul a căzut razant în spatele mașinilor care tocmai trecuseră prin dreptul său.

Incidentul nu s-a soldat cu victime și, potrivit informațiilor disponibile, niciuna din mașinile aflate în mișcare nu a fost avariată.

Imaginile arată cât de mică a fost însă distanța dintre autoturisme și copacul care s-a prăbușit pe șosea.

Intervenție de urgență a ISU Dobrogea și a Primăriei Constanța

Militarii ISU Dobrogea au intervenit de urgență în zona indicată, alături de echipele Primăriei Constanța. Copacul a fost tăiat și îndepărtat de pe drum și de pe trotuar, iar circulația a putut fi reluată.

Nu a fost comunicată, deocamdată, cauza exactă a prăbușirii copacului.

Sursă foto: captura focus press / Sursa video: ZIUA de Constanța (main) / Focuspress (interior)