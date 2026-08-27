Premierul demis, Ilie Bolojan, a transmis într-o postare pe rețelele sociale un mesaj cu ocazia aniversării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Acesta a subliniat că România a fost primul stat care a recunoscut independența statului vecin și a reafirmat relația strânsă dintre cele două țări.

Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a reamintit că România a recunoscut independența Republicii Moldova chiar în ziua proclamării acesteia, pe 27 august 1991. Premierul demis a subliniat că țara noastră a fost și va rămâne cel mai apropiat partener al Republicii Moldova, deoarece, dincolo de politică, cele două state sunt legate de aceeași limbă, istorie și un destin comun.

Sondaj Gândul Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Astăzi, Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la 27 august 1991. Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

În încheierea mesajului, Bolojan le-a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova.