Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener”

Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener”

Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener”
Galerie Foto 2
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul demis, Ilie Bolojan, a transmis într-o postare pe rețelele sociale un mesaj cu ocazia aniversării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Acesta a subliniat că România a fost primul stat care a recunoscut independența statului vecin și a reafirmat relația strânsă dintre cele două țări.

Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a reamintit că România a recunoscut independența Republicii Moldova chiar în ziua proclamării acesteia, pe 27 august 1991. Premierul demis a subliniat că țara noastră a fost și va rămâne cel mai apropiat partener al Republicii Moldova, deoarece, dincolo de politică, cele două state sunt legate de aceeași limbă, istorie și un destin comun.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Astăzi, Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la 27 august 1991. Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

În încheierea mesajului, Bolojan le-a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova.

„La mulți ani, Moldova! La mulți ani, fraților basarabeni!”.

Republica Moldova marchează 35 de ani de independență

Republica Moldova își marchează joi, 27 august, cei 35 de ani de independență printr-o serie de ceremonii și evenimente la care vor participa și liderii României și Ucrainei. Președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski sunt așteptați la Chișinău, unde vor avea întrevederi cu Maia Sandu, vor participa la manifestările din Piața Marii Adunări Naționale, iar seara cei trei șefi de stat se vor adresa cetățenilor Republicii Moldova.

Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul a adoptat Declarația de Independență.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan a ajuns la Cahul, înainte de întâlnirea cu Maia Sandu. Președintele va avea în seara asta o întâlnire și cu Zelenski
11:31
Nicușor Dan a ajuns la Cahul, înainte de întâlnirea cu Maia Sandu. Președintele va avea în seara asta o întâlnire și cu Zelenski
ULTIMA ORĂ Maia Sandu, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Cât timp voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă”
08:30
Maia Sandu, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Cât timp voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă”
EVENIMENT Republica Moldova, 35 de ani de independență. Maia Sandu, Vasile Tofan și Igor Grosu au depus flori la monumentul din centrul capitalei. Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, așteptați la Chișinău
06:30
Republica Moldova, 35 de ani de independență. Maia Sandu, Vasile Tofan și Igor Grosu au depus flori la monumentul din centrul capitalei. Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, așteptați la Chișinău
CONTROVERSĂ Consiliera lui Nicușor Dan o critică dur pe Diana Buzoianu în scandalul populației de urși: Ministerul apare în actul final și constată solemn că trebuie împușcați
21:28
Consiliera lui Nicușor Dan o critică dur pe Diana Buzoianu în scandalul populației de urși: Ministerul apare în actul final și constată solemn că trebuie împușcați
ULTIMA ORĂ Înalta Curte de Casație și Justiție respinge 6 din cele 11 recursuri ale Guvernului. 5 dosare urmează să ajungă la Curtea Supremă după declararea recursurilor
19:56
Înalta Curte de Casație și Justiție respinge 6 din cele 11 recursuri ale Guvernului. 5 dosare urmează să ajungă la Curtea Supremă după declararea recursurilor
SCANDAL PSD, atac la PNL pe tema legii salarizării. Social-democrații cer răspundere politică de la Bolojan și Pîslaru
18:48
PSD, atac la PNL pe tema legii salarizării. Social-democrații cer răspundere politică de la Bolojan și Pîslaru
Mediafax
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
Digi24
Traian Băsescu: Dacă e vorba de furat, se solidarizează politicienii cu cetăţenii. Legea salarizării e oglinda
Cancan.ro
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Adevarul
Declarație-șoc din Ucraina: „Cred că pierdem războiul”. Răspunsul unui general NATO
Mediafax
Inteligența artificială, folosită în premieră la o operație pe creier. Tumora a fost îndepărtată cu succes
Click
Ce iubesc și ce urăsc turiștii străini la țara noastră. „Traficul este atât de rău, încât poate dura chiar și cinci ore să ajungi”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Descopera.ro
Mikey Hash vine la „Podcast cu Prioritate” #111 by ProMotor. Despre cei 3 ani petrecuți pe ocean, întoarcerea în România, BMW, motociclete, aviație
FLASH NEWS Mesajul Regelui Charles pentru Republica Moldova la 35 de ani de Independență: „Sunt profund încurajat de puterea relațiilor noastre bilaterale”
11:27
Mesajul Regelui Charles pentru Republica Moldova la 35 de ani de Independență: „Sunt profund încurajat de puterea relațiilor noastre bilaterale”
TRAGEDIE Viitură devastatoare în Nepal după prăbușirea unui ghețar. Bilanțul victimelor crește dramatic: 177 de morți, 1.500 de dispăruți, între care peste 800 de străini
11:27
Viitură devastatoare în Nepal după prăbușirea unui ghețar. Bilanțul victimelor crește dramatic: 177 de morți, 1.500 de dispăruți, între care peste 800 de străini
ULTIMA ORĂ Rusia a declarat un diplomat al Ambasadei României la Moscova persona non grata
11:09
Rusia a declarat un diplomat al Ambasadei României la Moscova persona non grata
VIDEO Imagini dramatice din Constanța: Un copac masiv s-a prăbușit pe strada I.G. Duca, la doar câteva secunde după trecerea a două autoturisme
11:03
Imagini dramatice din Constanța: Un copac masiv s-a prăbușit pe strada I.G. Duca, la doar câteva secunde după trecerea a două autoturisme
FLASH NEWS Mesajul premierului Republicii Moldova de Ziua Independenței: „Le mulțumesc moldovenilor pentru că au pus umărul. A fost o cale grea”
10:42
Mesajul premierului Republicii Moldova de Ziua Independenței: „Le mulțumesc moldovenilor pentru că au pus umărul. A fost o cale grea”
JUSTIȚIE Ce decizie s-a luat în dosarul în care Cristian Boureanu a fost cercetat pentru agresiune sexuală
10:39
Ce decizie s-a luat în dosarul în care Cristian Boureanu a fost cercetat pentru agresiune sexuală

Cele mai noi

Trimite acest link pe