O ieșire la joacă s-a transformat, miercuri seară, într-o tragedie pentru familia unui băiețel de opt ani. Copilul a ajuns de urgență la spital, după ce o poartă metalică de fotbal s-a prăbușit și l-a lovit la cap.

Accidentul s-a petrecut înainte de lăsarea serii, în localitatea vasluiană Dragomirești.

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Mai mulți copii se jucau pe terenul de fotbal în acele clipe. La un moment dat, unul dintre băieți, în vârstă de opt ani, s-ar fi sprijinit de poartă, care a căzut peste el.

„Are un traumatism cranian cu pierderea stării de conștiență posttraumatic. Pacientul e conștient, stabil hemodinamic.”, a anunțat Dr. Ana Ungureanu, Ambulanța Vaslui, potrivit stirileprotv.ro.

Copilul, lovit la cap, a fost transportat de urgență la spitalul din Vaslui.

Oamenii legii au început o anchetă, în care vor stabili cum s-a produs accidentul și dacă normele de siguranță au fost respectate.