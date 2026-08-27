Dosarul care a fost deschis după ce Cristian Boureanu a fost reclamat pentru agresiune sexuală a fost clasat de procurori. Însă, soluția nu este definitivă.

Tânăra care a depus plângerea a contestat această decizie la Judecătoria Sectorului 1 invocând o înregistrare audio-video, declarații ale martorilor și o expertiză psihologică. Instanța va analiza contestația pe 3 septembrie.

Procurorii au ajuns la o primă concluzie în dosarul deschis în vara anului 2025, după ce o tânără l-a reclamat pe fostul deputat Cristian Boureanu pentru agresiune sexuală. În urma administrării probelor și a audierii mai multor persoane, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a decis clasarea cauzei.

Potrivit avocatului Bogdan Buneci, care o reprezintă pe tânără, motivul invocat de procuror pentru această soluție este că presupusa faptă reclamată „nu este prevăzută de legea penală”.

”Domnul Boureanu a obținut clasarea. Motivarea procurorului a fost că fapta nu este prevăzută de legea penală. Ne lasă pe noi, cum ar veni, ne deschide calea accesului la instanța civilă pentru daune. Însă noi nu am fost de acord cu această soluție și am ajuns să o contestăm chiar la instanță, la judecătorul de drepturi și libertăți.”, a declarat avocatul pentru Spynews.

Ce înseamnă clasarea pentru motivul invocat de procurori

Clasarea pentru motivul că fapta nu este prevăzută de legea penală înseamnă că procurorul a apreciat că situația reclamată nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni prevăzute de legislația penală. Soluția nu reprezintă însă o achitare definitivă, deoarece cauza nu a ajuns în faza unui proces penal, iar ordonanța procurorului a fost contestată în instanță.

Prin urmare, dosarul nu este încă închis definitiv, iar Judecătoria Sectorului 1 va decide ce se întâmplă mai departe cu contestația formulată de tânăra care l-a reclamat pe Cristian Boureanu.