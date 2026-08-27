Andrew și Tristan Tate cer din nou eliberarea pe cauțiune în SUA. Dosarul din România, invocat drept argument în apărare

Andrew și Tristan Tate cer să fie eliberați pe cauțiune din detenția federală din Miami, în timp ce contestă extrădarea în Marea Britanie. Avocații invocă inclusiv respectarea restricțiilor judiciare din România pentru a susține că nu există risc de fugă.

Andrew și Tristan Tate încearcă din nou să obțină eliberarea pe cauțiune în Statele Unite, în timp ce se opun procedurii de extrădare către Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol și trafic sexual, acuzații pe care cei doi le resping, potrivit The Independent.co.uk.

Un judecător federal american urmează să analizeze joi dacă frații Tate pot părăsi centrul federal de detenție din Miami și rămâne în libertate pe durata procedurilor judiciare, relatează The Independent.

Cei doi se află în arest din 18 iulie, iar procedura privind extrădarea ar putea dura mai multe luni.

Judecătoarea Lauren Louis urmează să analizeze argumentele prezentate de procurori și de avocații fraților înainte de a decide dacă există suficiente garanții pentru ca Andrew și Tristan Tate să fie eliberați.

În paralel, autoritățile britanice au termen până la jumătatea lunii septembrie pentru a transmite Departamentului de Stat american documentele și probele necesare continuării procedurii.

Miza imediată a audierii este dacă cei doi pot demonstra existența unor circumstanțe care să justifice eliberarea lor în perioada în care instanțele americane analizează solicitarea venită din Marea Britanie.

Procurorii invocă banii, pașapoartele și legăturile internaționale

Acuzarea solicită ca Andrew și Tristan Tate să rămână în detenție, argumentând că eliberarea pe cauțiune în procedurile internaționale de extrădare reprezintă o excepție. Procurorii consideră că există un risc ridicat ca frații să părăsească Statele Unite dacă ar fi eliberați.

Printre argumentele prezentate instanței se numără declarațiile publice ale celor doi privind deținerea mai multor pașapoarte, accesul la resurse financiare importante și relațiile pe care le-ar avea în mai multe state.

În opinia acuzării, combinația acestor factori ar crea un risc de fugă care nu ar putea fi eliminat suficient prin impunerea unei cauțiuni.

Avocații fraților Tate încearcă însă să demonteze chiar imaginea de bogăție și influență pe care aceștia au cultivat-o ani la rând pe rețelele sociale. Apărarea susține că o parte dintre afirmațiile spectaculoase făcute public de cei doi ar fi fost exagerări menite să le consolideze imaginea online, fără să reflecte situația lor financiară reală.

Unul dintre exemple este un iaht despre care s-ar fi afirmat că valorează 50 de milioane de dolari. Potrivit avocaților, ambarcațiunea prezentată într-un videoclip nu le-ar aparține.

Situația ar fi similară în cazul unor automobile de lux promovate pe internet. Apărarea afirmă că inclusiv un Aston Martin evaluat la 2,1 milioane de dolari ar fi fost închiriat.

Avocații încearcă să ofere o explicație și pentru declarațiile referitoare la deținerea mai multor pașapoarte, susținând că acestea ar fi avut caracter satiric și nu ar trebui interpretate literal drept dovada unei capacități sporite de a evita autoritățile.

Dosarul din România devine argument pentru eliberarea fraților Tate

România ocupă un loc important în strategia de apărare prezentată instanței americane. Avocații susțin că modul în care Andrew și Tristan Tate s-au comportat în timpul procedurilor judiciare desfășurate în România demonstrează că cei doi pot respecta restricțiile impuse de o instanță și că nu există motive suficiente pentru a considera că ar încerca să fugă.

Amintim că frații Tate au fost supuși în România unor măsuri judiciare în dosarul în care autoritățile îi acuză că ar fi atras femei în scopul exploatării sexuale. Potrivit apărării, cei doi au respectat restricțiile judiciare care le-au fost impuse, iar acest comportament ar trebui luat în considerare de judecătoarea federală din Miami atunci când evaluează riscul de fugă.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 38 de ani, au cetățenie americană și britanică și sunt implicați în proceduri judiciare în mai multe jurisdicții.

Cei doi resping acuzațiile formulate împotriva lor și au susținut în repetate rânduri că anumite declarații controversate făcute public au fost scoase din context sau interpretate drept afirmații serioase, deși ar fi fost făcute în glumă.