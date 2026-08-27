Instanța supremă a admis joi recursurile declarate de ROMATSA în dosarul în care 12 controlori de trafic aerian au acuzat regia de discriminare la angajare, iar, pe fondul judecării, a stabilit respingerea definitivă a acțiunilor formulate de cele 12 persoane.

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„4696/2/2025 Respinge cererile de sesizare a Curţii de Justiţie Uniunii Europene, formulate de recurenta-pârâtă Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa R.A. şi de intimaţii-reclamanţi. Admite recursurile declarate de recurentele-pârâte Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa R.A. şi de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (A.A.C.R.) împotriva încheierii din 23 decembrie 2025 şi a sentinţei civile nr. 360 din 27 februarie 2026, ambele pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează, în parte, încheierea şi sentinţa recurate şi, rejudecând: Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii. Respinge, ca inadmisibilă, acţiunea formulată de reclamanţii Constantinescu Stelian, Galan Ioana-Alexandra, Păduraru Vlad-Ionuţ, Nedelcu Alexandra, Biţianu Simona-Georgiana, Tuică Gabriela şi Cominceanu Mihai, în contradictoriu cu pârâţii Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA R.A., Autoritatea Aeronautică Civilă Română R.A. (AACR) şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Înlătură dispoziţia privind obligarea la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 5.831 lei. Menţine celelalte dispoziţii din încheierea şi sentinţa recurate. Definitivă. Pronunţată astăzi, 26 august 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, se arată în minuta definitvă a deciziei ICJJ.

Judecătorii instanței supreme (ICCJ) au venit cu o decizie definitivă, în dosarul în care Curtea de Apel București (CAB) a stabilit deja suspendarea pentru o lună a licențelor/autorizațiilor de funcționare a Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian, în legătură cu modul pretins discriminatoriu la angajare la care ar fi fost supuși controlori de trafic aerian ce nu proveneau din compania de stat.

Instanța supremă a dezbătut, miercuri, recursul declarat de ROMATSA împotriva deciziei CAB, și a rămas în pronunțare fără amânarea acesteia.

Incident în sala de judecată

Judecătoarea Liliana Alexe de la Curtea de Apel București, care a decis suspendarea activității ROMATSA, a fost scoasă din sala unde instanța supremă urma să analizeze recursul împotriva hotărârii care riscă să paralizeze traficul aerian din România.

După ce a dat soluția în primă instanță, la Curtea de Apel București, Alexe a insistat la termenul de miercuri de la Înalta Curte de Casație și Justiție să își apere decizia inițială.

Magistratul spune însă că nu a făcut scandal ci a intervenit ca să facă publică relația apropiată pe care o are cu unul dintre judecătorii din complet.

„Doamna judecător a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susține soluția pe care a pronunțat-o și care era favorabilă reclamanților. Completul de judecată i-a atras atenția că nu poate participa la judecată, neavând calitatea de parte în cauză, și i-a cerut să respecte ordinea și solemnitatea ședinței de judecată”, a precizat Înalta Curte de Casație și Justiție într-un comunicat.

Magistrații care judecă recursul în dosarul ROMATSA au cerut, în cele din urmă, ca judecătoarea de la Curtea de Apel București să fie scoasă din sală.

„Având în vedere intervențiile repetitive ale doamnei judecător în cursul dezbaterilor, precum și necesitatea asigurării ordinii și solemnității ședinței, completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii ședinței, solicitând îndepărtarea din sală a doamnei judecător Liliana Cătălina Alexe”, a adăugat ICCJ.

Instanța Supremă a mai precizat că reclamanții a căror hotărâre favorabilă a fost pronunțată în primă instanță de judecătoarea Alexe, au cerut recuzarea completului de judecată, invocând lipsa de imparțialitate a acestuia.

Decizia din dosarul ROMATSA

Curtea de Apel București a pronunțat în februarie 2026 o decizie prin care suspenda pentru o lună furnizarea de servicii prestate de ROMATSA, regia autonomă care se ocupă în România cu dirijarea traficului aerian în România. Decizia nu este una definitivă sau executorie, deci nu produce efecte juridice. Hotărârea a fost atacată cu recurs.

Sentința Curții de Apel București a fost dată într-un dosar pornit de la un caz de discriminare la angajare. Mai multe persoane au reclamat sistemul de angajare în posturile de controlor de trafic aerian și au cerut suspendarea pentru o lună a licențelor/autorizațiilor de funcționare a Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian.

Decizia este una fără precedent și, practic, ar crea posibilitatea închiderii spațiului aerian al țării, nu doar pentru cursele care aterizează și decolează în România, ci și pentru cele care tranzitează spațiul aerian național.

Decizia a fost discutată în aprilie și într-o ședință CSAT, convocată de președintele Nicușor Dan.

CAB a epuizat ultima soluție față de ROMATSA

Curtea de Apel București care a decis, în 27 februarie, suspendarea pentru o lună de zile a activității ROMATSA într-un dosar în care 12 controlori de trafic aerian au acuzat ca fiind o formă de discriminare faptul că agenția face doar angajări pe linie internă arată în motivarea sa că, deși au mai existat procese și soluții diferite, compania de stat nu a luat măsuri prompte.

“În fapt, intervenienții au urmat cursurile de formare inițială a controlorilor de trafic aerian în cadrul centrului de pregătire a Școlii Superioare de Aviație Civilă in perioada octombrie 2018 — mai 2019 în urma cărora au obținut licența de Controlor de Trafic Aerian stagiar.

Așa cum reiese din analiza procedurii privind angajarea, avansarea, promovarea, definitivarea și schimbarea locului de muncă pentru personalul ROMATSA, calitatea de controlor de trafic aerian poate fi dobândită prin două modalități de recrutare externă.

Astfel, o primă modalitate presupune recrutarea de personal necalificat în vederea încadrării în funcția de controlor trafic aerian ab-initio, fără niciun fel de pregătire anterioară și cu cerințe de studii medii-bacalaureat, participanții la sesiunea de recrutare fiind testați prin metoda FEAST, care are ca scop verificarea unor abilități înnăscute și care este un test standard cvasiunanim la nivel european și mondial.

În acest sens, persoanele declarate admise în urma acestui test urmează să efectueze un stagiu în cadrul ROMATSA, perioadă în care sunt angajați ai acesteia și în urma căruia vor dobândi calitatea de controlor de trafic aerian stagiar.

O a doua modalitate de recrutarea privește persoanele care au obținut deja licența de controlor de trafic aerian stagiar în cadrul unei alte instituții, recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă.

În cauză, intervenienții titulari ai sesizării CNCD fac parte din această a doua categorie, respectiv dețin licența de controlor de trafic aerian stagiar, obținută în urma unui curs în cadrul Școlii Superioare de Aviație Civilă”, se arată în motivarea publică a deciziei Curții de Apel București.

Oamenii ignorați de ROMATSA sub protecția CAB

„Astfel cum reiese din actele și lucrările dosarului, aspecte necombătute de către reclamantă. Aceasta nu a organizat în ultimii 10 ani concursuri de angajare pentru cea de a doua categorie, respectiv deținătorii de licență de controlor de trafic aerian obținută în cadrul altei instituții organizând exclusiv recrutări prin prima modalitate descrisă mai sus, respectiv pentru persoane necalificate, cu studii medii și in urma testării acestora prin metoda FEAST.

Pe de altă parte, foarte important în cauză este faptul că prin anunțul referitor la recrutarea de personal necalificat, cu studii medii și prin metoda de testare FEAST, reclamanta a prevăzut drept condiție eliminatorie ca participanții să nu dețină licență de controlor de trafic aerian stagiar, excluzându-i astfel de la procedura de recrutare pe intervenienți.

În raport de aceste aspecte și apreciind că intervenienții au fost supuși unei discriminări conform art. 2 alin. 3 coroborat cu art. 6 din OG 137/2000, CNCD a pronunțat Hotărârea nr. 1 70/18.02.2020.

Potrivit art. 2 alin. 1 din OG ######## potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se Înțelege orice deosebire. excludere. restricție sau pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă , infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”, se mai arată în documentul public.

Posibili viitori angajați „excluși de plano”

În cauză, mai scrie Curtea în motivarea sa, se observă faptul că intervenienții sunt dezavantajați în procesul de accedere in funcția de controlor de trafic aerian în cadrul reclamantei, datorită faptului că aceștia dețin deja o licență de controlor de trafic aerian stagiar obținută în cadrul unei alte unități de școlarizare acreditate, față de persoanele care nu dețin o astfel de licență, atâta timp cât în procesul de selecție organizat de către reclamantă intervenienții sunt excluși de plano.

„În soluționarea prezentei cauze, instanța are a stabili dacă alegerea uneia dintre cele două modalități de recrutare de către reclamantă intră în marja de apreciere a acesteia, fiind permisă de dispozițiile legale sau dacă, dimpotrivă, modalitatea concretă in care reclamanta a ales să recruteze personal nou este de natură a crea o discriminare a intervenienților prin raportare la faptul că aceștia dețin deja o licență de controlor de trafic aerian stagiar, obținută în cadrul unei instituții de învățământ acreditată legal în ROMATSA, pentru a se observa dacă situația de discriminare este justificată de un scop legitim iar metodele de atingere a acestui scop sunt adecvate și necesare, astfel cum prevede textul legal de mai sus”, arată CAB despre motivele care au declanșat procesul.

ROMATSA nu a ținut seamă sancțiunile anterioare

Curtea de Apel București explică în motivarea sa că anterior acestui dosar curțile de apel naționale au mai soluționat litigii ce au ținut de discriminare dar că agenția aeriană nu a ținut seama de considerentele acelor decizii, preferând să mențină mecanismul intern de angajare a controlorilor de trafic.

Astfel, explică instanța, în acest caz a fost nevoită să ia cea mai dură dintre măsuri, aceea de suspendare pentru o lună a serviciilor.

„Curtea de Apel de față remarcă caracterul gradual al cererilor reclamanților către instanțele de judecată, procedura din acest litigiu în suspendarea actului de autorizare fiind ultima rămasă neparcursă, pentru un drept al reclamanților, care, deși recunoscut de nenumărate instanțe din grade de jurisdicție diferite, a rămas iluzoriu de peste 7 ani”, se arată în motivare.

Instanța redă o listă numeroasă a legilor interne și internaționale și a convențiilor pe care le-a avut în vedere la luare acestei măsuri și arată de în final a trebuit aplicată una dintre cele mai dure sancțiuni judecătorești.

„Instanța de față reamintește imperativul puternic al Curții Europene: Curtea Europeană a Drepturilor Omului (####) interpretează Convenția pentru a garanta drepturi concrete și efective, nu teoretice sau iluzorii.

Aceasta impune statelor obligația de a asigura mecanisme clare, practice și accesibile pentru protecția individului în fața abuzurilor.

Procedura din litigiu în suspendarea actului de autorizare este reală, serioasă și ultima garanție pentru reclamanți, în contextul celorlalte proceduri administrative şi judiciare exercitate de aceștia (în acest sens este cauza Sporrong și Lönnroth împotriva Suediei, pct. 81; Cipolletta împotriva Italiei, pct. 31.

Curtea de Apel de față apreciază că acest demers este chiar ultimul rămas, ce face parte integrantă din ansamblul procedurii care vizează starea de discriminare profundă, continuă și excluderea de facto de pe piața de muncă pentru care s-au pregătit”, se arată în motivarea CAB.

Arme egale în lupta cu organismele statului

Curtea mai explică faptul că acțiunea celor 12 reclamanți, persoane din afara „sistemului” ROMATSA trebuie să beneficieze de egalitate de șansă în conflictul juridic.

„Curtea de Apel consideră că previzibilitatea unei respingeri a acțiunii (cum a solicitat ROMATSA pentru argumentul că este o regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor, deține monopolul natural al serviciilor de trafic aerian în ####### și impactul major asupra serviciului de trafic aerian), dacă s-ar considera previzibilă, ar însemna că reclamanții nu aveau nicio șansă să schimbe situația pe care o reclamau.

Dacă s-ar primi a o asemenea manieră de interpretare, ar însemna că, în aceste condiții, reclamanții nu au avut în niciun moment un „drept” despre care se putea pretinde, cel puțin în mod întemeiat, că este recunoscut în dreptul intern.

Dreptul de a aduce o cauză în fața unei instanțe nu trebuie să fie doar scris pe hârtie, ci trebuie să existe o posibilitate reală de a obține o hotărâre.

În ceea ce privește egalitatea armelor, părțile dintr-un proces trebuie să aibă șanse egale, iar ROMATSA era obligată să ia măsuri concrete pentru a preveni încălcarea drepturilor reclamanților (obligație pozitivă ca autoritate a statului) și să nu permită ajungerea în punctul „cercului închis” în care se găsesc reclamanții de peste 7 ani (din 2019).

Instanțele mai sus evocate au stabilit, fără nici o urmă de dubiu rea-credință a organelor îndreptățite din ROMATSA, rea-credință exprimată în suficientă claritate juridică în considerentele hotărârilor.

Prezenta Curte de Apel se alătură instanțelor în aceste constatări privind forma de vinovăție a pârâtei ROMATSA – rea-credință – cu care a acționat împotriva drepturilor reclamanților în pofida nenumăratelor sentințe care le recunosc reclamanților aceste drepturi vătămate și le oferă protecția judiciară de care se bucură o hotărâre definitivă, „câștigul” unei hotărâri pozitive după lupte perseverente, îndelungate, ale reclamanților în justiție.

ROMATSA este de aproape 2 ani (25.06.2024 – data înregistrării la instanța tribunalului a cererii de suspendare – 27.02.2026, data pronunțării acestei sentințe) sub imperiul posibilității de a-i fi aplicată de către instanța de judecată sancțiunea suspendării actului de autorizare, ROMATSA nu se preocupă, în niciun fel, de remedierea delictului discriminator nici pe parcursul prezentei proceduri judiciare, păstrând aceeași retorică constantă, unică – impactul major asupra serviciului de trafic aerian în cazul suspendării.

Soluție luată în vizor de Inspecția Judiciară

Inspecția Judiciară s-a autosesizat după suspendarea certificatului ROMATSA privind furnizarea de servicii de navigație aeriană. Subiectul a fost la acel moment pe agenda ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), din cauza implicațiilor asupra securității naționale și a traficului aerian. Instituția a transmis că va verifica circumstanțele în care a fost pronunțată hotărârea.

Suspendarea certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană figurează printre subiectele discutate în ședința CSAT, în contextul riscurilor privind continuitatea serviciilor de navigație aeriană și securitatea spațiului aerian.

Situația ar putea duce la blocaje majore în traficul aerian și ar putea afecta până la 2.000 de zboruri zilnic, în plin sezon estival, după epuizarea căilor de atac și obligarea EUROCONTROL să pună în aplicare măsura.

Administrația Prezidențială a anunțat că membrii CSAT vor analiza implicațiile suspendării certificatului ROMATSA, alături de alte teme privind securitatea națională.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind o hotărâre judecătorească referitoare la suspendarea certificatului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA și implicațiile acesteia, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor prealabile, în condițiile legii”, transmite Inspecția Judiciară.

Judecătoarea care a suspendat certificatul este Liliana-Cătălina Alexe, de la Curtea de Apel București.

Ce susținea ROMATSA după decizia Curții de Apel

Într-un comunicat din în 6 martie 2026, după hotărârea Curții de Apel București din 27 februarie, ROMATSA anunța că va ataca decizia și susținea că aceasta nu produce efecte juridice până la rămânerea definitivă.

„Hotărârea nu este definitivă. Aceasta poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicarea oficială. Până la rămânerea sa definitivă, hotărârea nu produce efecte juridice”, susținea ROMATSA.

Regia preciza, la acel moment, că activitatea se desfășoară în condiții normale.

„La acest moment, activitatea ROMATSA se desfășoară în mod normal. Serviciile de navigație aeriană furnizate de ROMATSA în spațiul aerian național constituie servicii non-economice de interes general, legate de exercitarea atribuțiilor statului de control al traficului aerian, în conformitate cu Convenția ICAO și legislația europeană.”