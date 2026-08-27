Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut

În Pastila sa editorială de joi, 27 august, gazetarul Ion Cristoiu abordează subiectul legii salarizării: „Slavă Domnului! O bombă nucleară cu ceas, a căzut”, spune acesta.

„Potrivit unei intervenții publice a președintelui Nicușor Dan, legea salarizării, contestată de întreaga țară, nu va mai fi nici măcar supusă dezbaterii în Parlament, deoarece, spune președintele, partidele nu s-au înțeles în legătură cu forma finală a acestei legi.

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Legea face parte din pachetul cerut de PNRR. Noi ne-am angajat, când am făcut înțelegerea cu Comisia Europeană în 2021, ca, pentru a primi niște bani, să adoptăm niște legi. Termenul, deși în 2021 deja se știa că trebuie să aprobăm, să votăm aceste legi, a fost amânat până în vara aceasta și au intrat rapid în procedură de dezbatere și de vot, în sesiune extraordinară, cu parlamentari votând în chiloți, cum a fost, de exemplu, celebrul Vasile Blaga, despre care am înțeles că acum ne-am dat seama că e și gol, că nu are numai capul gol. Prin această sesiune extraordinară au votat rapid legile PNRR.

Slavă Domnului, spun că legea salarizării unitare nu a intrat nici măcar în dezbatere, deoarece, așa cum am spus de atâtea ori, felul în care a fost inițiată, dezbătută pe repede înainte, sub sloganul, sub îndemnul „Dați repede, ca să luăm banii până pe 31 august”, trebuia chiar promulgată. Deci, această uluitoare rapiditate pentru al treilea document legal după Constituție. Deci avem Constituția, Codul penal și legea salarizării.

Felul acesta ar fi dus la o veritabilă bombă nucleară pentru România. Pentru cele 700 de milioane de euro, pagubele pe termen mediu și lung ar fi fost de miliarde de euro.

Și confirmă această ipoteză a mea ceea ce s-a întâmplat ieri. Ieri s-a trecut prin Camera Deputaților în viteză, adică dimineață s-au întâlnit comisiile și, la scurt timp după aceea, legea a fost votată în Camera Deputaților. O lege care modifica modificarea unei legi.

În 06.08.2026 s-a publicat în Monitorul Oficial o lege cerută de PNRR, de modificare a Codului administrativ. Potrivit acestei modificări a Codului administrativ, care însemna și o lege promulgată de președinte, cerută de PNRR, până pe 25 august, la ora 0:00, toți consilierii locali și județeni care sunt și angajați la stat trebuiau să aleagă între funcția de consilier și cea de angajat.

La asta, evident, pe 25 a fost o întreagă nebunie în România, pentru că mii de consilieri m-au anunțat că pleacă din funcția de consilier, pentru că primeau doar o indemnizație.

Iată că, de când s-a trecut la aplicarea acestei legi, s-a descoperit că ea avea o bombă. Cum? Pentru că a fost votată pe repede înainte și fără ca cineva să se uite cu atenție la ea. S-au votat și alte legi.

Adică sunt aproape sigur că toate conțin bombe și mai mari și care vor provoca, prin aplicarea legilor respective, un dezastru care ne va costa zeci de miliarde de euro, contra nu știu a cât, a unui miliard sau două, câte câștigăm acum.

Păi, vă imaginați ce conținea legea salarizării unitare? Ea cred că ar fi fost cum să fi spulberat România de pe fața globului. Așa că faptul că nu s-a votat este un mare succes al României. O mare victorie. O mare victorie a națiunii.

Da, ne-a trecut glonțul pe lângă ureche și sigur că trebuie să o refacem. Această lege trebuie făcută pe îndelete și, nici într-un caz, sub presiunea „repede-repede, că trebuie să luăm niște bani de la Comisia Europeană”.”, spune Ion Cristoiu.