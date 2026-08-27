Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut

Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În Pastila sa editorială de joi, 27 august, gazetarul Ion Cristoiu abordează subiectul legii salarizării: „Slavă Domnului! O bombă nucleară cu ceas, a căzut”, spune acesta.

„Potrivit unei intervenții publice a președintelui Nicușor Dan, legea salarizării, contestată de întreaga țară, nu va mai fi nici măcar supusă dezbaterii în Parlament, deoarece, spune președintele, partidele nu s-au înțeles în legătură cu forma finală a acestei legi.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Legea face parte din pachetul cerut de PNRR. Noi ne-am angajat, când am făcut înțelegerea cu Comisia Europeană în 2021, ca, pentru a primi niște bani, să adoptăm niște legi. Termenul, deși în 2021 deja se știa că trebuie să aprobăm, să votăm aceste legi, a fost amânat până în vara aceasta și au intrat rapid în procedură de dezbatere și de vot, în sesiune extraordinară, cu parlamentari votând în chiloți, cum a fost, de exemplu, celebrul Vasile Blaga, despre care am înțeles că acum ne-am dat seama că e și gol, că nu are numai capul gol. Prin această sesiune extraordinară au votat rapid legile PNRR.

Slavă Domnului, spun că legea salarizării unitare nu a intrat nici măcar în dezbatere, deoarece, așa cum am spus de atâtea ori, felul în care a fost inițiată, dezbătută pe repede înainte, sub sloganul, sub îndemnul „Dați repede, ca să luăm banii până pe 31 august”, trebuia chiar promulgată. Deci, această uluitoare rapiditate pentru al treilea document legal după Constituție. Deci avem Constituția, Codul penal și legea salarizării.

Felul acesta ar fi dus la o veritabilă bombă nucleară pentru România. Pentru cele 700 de milioane de euro, pagubele pe termen mediu și lung ar fi fost de miliarde de euro.

Și confirmă această ipoteză a mea ceea ce s-a întâmplat ieri. Ieri s-a trecut prin Camera Deputaților în viteză, adică dimineață s-au întâlnit comisiile și, la scurt timp după aceea, legea a fost votată în Camera Deputaților. O lege care modifica modificarea unei legi.

În 06.08.2026 s-a publicat în Monitorul Oficial o lege cerută de PNRR, de modificare a Codului administrativ. Potrivit acestei modificări a Codului administrativ, care însemna și o lege promulgată de președinte, cerută de PNRR, până pe 25 august, la ora 0:00, toți consilierii locali și județeni care sunt și angajați la stat trebuiau să aleagă între funcția de consilier și cea de angajat.

La asta, evident, pe 25 a fost o întreagă nebunie în România, pentru că mii de consilieri m-au anunțat că pleacă din funcția de consilier, pentru că primeau doar o indemnizație.

Iată că, de când s-a trecut la aplicarea acestei legi, s-a descoperit că ea avea o bombă. Cum? Pentru că a fost votată pe repede înainte și fără ca cineva să se uite cu atenție la ea. S-au votat și alte legi.

Adică sunt aproape sigur că toate conțin bombe și mai mari și care vor provoca, prin aplicarea legilor respective, un dezastru care ne va costa zeci de miliarde de euro, contra nu știu a cât, a unui miliard sau două, câte câștigăm acum.

Păi, vă imaginați ce conținea legea salarizării unitare? Ea cred că ar fi fost cum să fi spulberat România de pe fața globului. Așa că faptul că nu s-a votat este un mare succes al României. O mare victorie. O mare victorie a națiunii.

Da, ne-a trecut glonțul pe lângă ureche și sigur că trebuie să o refacem. Această lege trebuie făcută pe îndelete și, nici într-un caz, sub presiunea „repede-repede, că trebuie să luăm niște bani de la Comisia Europeană”.”, spune Ion Cristoiu.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: O capodoperă de imbecilitate politică – Scrisoarea liderilor PPE și Renew Europe
10:02
Ion Cristoiu: O capodoperă de imbecilitate politică – Scrisoarea liderilor PPE și Renew Europe
VIDEO Ion Cristoiu – O sfidare la adresa poporului român: Președintele Nicușor Dan trăiește în concubinaj cu Mirabela Grădinaru
09:51, 25 Aug 2026
Ion Cristoiu – O sfidare la adresa poporului român: Președintele Nicușor Dan trăiește în concubinaj cu Mirabela Grădinaru
VIDEO Ion Cristoiu: Au trecut deja două luni de la consultările de la Cotroceni. Deși partidele au venit cu oferte, Nicușor Dan refuză să desemneze un premier
09:58, 24 Aug 2026
Ion Cristoiu: Au trecut deja două luni de la consultările de la Cotroceni. Deși partidele au venit cu oferte, Nicușor Dan refuză să desemneze un premier
VIDEO Ion Cristoiu: O nouă dovadă că Nicușor Dan pregătește populația în plan psihologic pentru un război cu Federația Rusă
10:55, 23 Aug 2026
Ion Cristoiu: O nouă dovadă că Nicușor Dan pregătește populația în plan psihologic pentru un război cu Federația Rusă
VIDEO Ion Cristoiu: Azi, 22 august, s-a îndeplinit condiția fundamentală pentru declanșarea anticipatelor
11:58, 22 Aug 2026
Ion Cristoiu: Azi, 22 august, s-a îndeplinit condiția fundamentală pentru declanșarea anticipatelor
VIDEO Ion Cristoiu: Dedesubturile Diversiunii Drona din Marea Neagră
10:51, 21 Aug 2026
Ion Cristoiu: Dedesubturile Diversiunii Drona din Marea Neagră
Mediafax
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
Digi24
Traian Băsescu: Dacă e vorba de furat, se solidarizează politicienii cu cetăţenii. Legea salarizării e oglinda
Cancan.ro
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Adevarul
Declarație-șoc din Ucraina: „Cred că pierdem războiul”. Răspunsul unui general NATO
Mediafax
Inteligența artificială, folosită în premieră la o operație pe creier. Tumora a fost îndepărtată cu succes
Click
Ce iubesc și ce urăsc turiștii străini la țara noastră. „Traficul este atât de rău, încât poate dura chiar și cinci ore să ajungi”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Descopera.ro
Mikey Hash vine la „Podcast cu Prioritate” #111 by ProMotor. Despre cei 3 ani petrecuți pe ocean, întoarcerea în România, BMW, motociclete, aviație
FLASH NEWS Nicușor Dan a ajuns la Cahul, înainte de întâlnirea cu Maia Sandu. Președintele va avea în seara asta o întâlnire și cu Zelenski
11:31
Nicușor Dan a ajuns la Cahul, înainte de întâlnirea cu Maia Sandu. Președintele va avea în seara asta o întâlnire și cu Zelenski
FLASH NEWS Mesajul Regelui Charles pentru Republica Moldova la 35 de ani de Independență: „Sunt profund încurajat de puterea relațiilor noastre bilaterale”
11:27
Mesajul Regelui Charles pentru Republica Moldova la 35 de ani de Independență: „Sunt profund încurajat de puterea relațiilor noastre bilaterale”
TRAGEDIE Viitură devastatoare în Nepal după prăbușirea unui ghețar. Bilanțul victimelor crește dramatic: 177 de morți, 1.500 de dispăruți, între care peste 800 de străini
11:27
Viitură devastatoare în Nepal după prăbușirea unui ghețar. Bilanțul victimelor crește dramatic: 177 de morți, 1.500 de dispăruți, între care peste 800 de străini
ULTIMA ORĂ Rusia a declarat un diplomat al Ambasadei României la Moscova persona non grata
11:09
Rusia a declarat un diplomat al Ambasadei României la Moscova persona non grata
VIDEO Imagini dramatice din Constanța: Un copac masiv s-a prăbușit pe strada I.G. Duca, la doar câteva secunde după trecerea a două autoturisme
11:03
Imagini dramatice din Constanța: Un copac masiv s-a prăbușit pe strada I.G. Duca, la doar câteva secunde după trecerea a două autoturisme
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener”
10:56
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener”

Cele mai noi

Trimite acest link pe