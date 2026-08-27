Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a transmis un mesaj la 35 de ani de la proclamarea independenței după ce a depus flori la monumentul „Maica Îndurerată” de la Complexul Memorial „Eternitate”. Oficialul a subliniat că așteptările oamenilor de la guvernare sunt mari și le-a mulțumit celor care au luptat pentru independența țării, potrivit tv8 moldova.

Șeful Executivului a spus că drumul parcurs de Republica Moldova nu a fost unul ușor și că o parte dintre cetățeni au avut așteptări mai mari după proclamarea independenței.

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„Mulțumesc tuturor moldovenilor pentru că au pus umărul la această independență, pentru ca astăzi să putem gândi liber, să călătorim liber, să fim stăpâni pe propria soartă. A fost o cale grea. Înțeleg că multă lume a avut posibil așteptări mai mari de la această independență, speranțele din ’91 nu au fost întru totul împlinite”, a declarat premierul de la Chișinău.

Vasile Tofan: „Înțelegem că așteptările sunt mari, presiunea este mare”

Vasile Tofan a explicat că obligația actualei conduceri a Republicii Moldova este să se ridice la nivelul așteptărilor oamenilor. Totodată, șeful Executivului de la Chișinău i-a amintit și pe combatanții războiului de pe Nistru din 1992, cărora le-a mulțumit pentru că au luptat pentru independență.