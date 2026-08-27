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Doar 1,7% dintre români mai muncesc după ce ies la pensie. Ce spun italienii despre pensionarii din România

Elena Popescu
Doar 1,7% dintre români mai muncesc după ce ies la pensie. Ce spun italienii despre pensionarii din România
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Doar 1,7% dintre români mai muncesc după pensionare arată o analiză Eurostat. Mai mult, România se află printre țările europene în care oamenii părăsesc cel mai rapid piața muncii după ce ajung la vârsta pensionării.

Situația din România a fost analizată și de presa italiană. ”În Europa există o țară în care lucrătorii pot ieși la pensie după „doar” 30 de ani de muncă, în medie la vârsta de 50 de ani”, scrie adnkronos.com despre situația din România.

Analiza Eurostat a arătat că doar 1,7% dintre persoanele chestionate continuă să lucreze după ce au atins vârsta de pensionare. Totodată, Eurostat nu a urmărit câți pensionari lucrează, ci tranziția de la viața profesională la pensie. Analiza a vizat persoane cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani care au început să primească pentru prima dată pensie pentru limită de vârstă.

La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 13% dintre persoanele analizate au continuat să muncească după ce au început să primească pensie. România se află însă mult sub această medie.

Datele arată și că aproximativ 84% dintre românii incluși în analiză și-au încetat activitatea profesională atunci când au ajuns la vârsta pensionării. În același timp, 14,3% erau deja șomeri înainte de a începe să primească prima pensie.

Povestea unei românce pensionate la 50 de ani

Presa din România a relatat și cazul Olimpiei Cojocaru, care are acum 77 de ani și a lucrat timp de 31 de ani ca tehnician de laborator în industria textilă.

”Am lucrat 31 de ani, iar asta este suficient”, a povestit femeia, explicând că s-a pensionat la vârsta de 50 de ani.

Jurnaliștii italieni consideră povestea reprezentativă pentru o generație de români care a reușit să se retragă din activitate la vârste mult mai mici decât cele întâlnite astăzi și care, odată ajunsă la pensie, s-a îndepărtat rapid de piața muncii, realatează g4media.ro.

În schimb, la nivel european, o parte importantă dintre persoanele care încep să primească pensie aleg să rămână active profesional, fie pentru venituri suplimentare, fie pentru a continua activitatea profesională.

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