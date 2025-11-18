Copacii care sunt „interziși” în curte. Ce pagube le pot produce vecinilor

Cei care locuiesc la casă și au o curte mare cu grădină trebuie să știe că anumite specii de copaci și arbori nu ar trebui plantate niciodată. Arborii cu rădăcini agresive se extind rapid pe distanțe mari și pot crește în direcția fundațiilor, a canalizărilor sau a instalațiilor subterane. În plus, anumite specii generează disconfort prin alergeni sau prin crearea unei umbriri excesive. Din aceste motive, nu ar trebui plantați în propria grădină.

Pe lista arborilor care nu ar trebui plantați în curte se află plopul. Plopul este preferat datorită vitezei impresionante de creștere, ceea ce îl transformă într-o soluție rapidă pentru umbră sau delimitarea vizuală a proprietății.

Cu toate acestea, specialiștii în grădinărit atrag atenția asupra sistemului său radicular, care se poate întinde pe zeci de metri în căutare de apă. Această dezvoltare poate afecta structuri precum asfaltul, trotuarele sau chiar fundațiile caselor. În plus, puful produs sezonier reprezintă o sursă de disconfort pentru persoanele sensibile, declanșând alergii sau iritații respiratorii, precizează capital.ro.

Un alt arbore care nu ar trebui plantat pe proprietate este salcia. Salcia este apreciată pentru aspectul decorativ și pentru capacitatea de a crea zone răcoroase, dar caută constant surse de umezeală, ceea ce poate duce la acumularea excesivă de apă în sol, favorizând apariția igrasiei în subsoluri sau în fundații.

Și castanul este un arbore impunător, apreciat pentru aspectul său și pentru umbră. Totuși, această umbră densă poate deveni un dezavantaj pentru alte plante din gospodărie, care nu vor primi suficientă lumină. În același timp, castanul consumă intens substanțele nutritive din sol, ceea ce poate afecta culturile din apropiere.

Copacii, pricină de scandal între vecini

Un alt aspect pe care românii care stau la casă trebuie să îl aibă în vedere este acela că arborii plantați lângă garduri pot deveni sursă de conflicte între vecinii care stau la curte. Aceasta se poate întâmpla atunci când nu sunt îngrijiți corespunzător sau când ramurile lor se extind peste garduri, creând disconfort. De asemenea, pot deveni o problemă dacă ei cauzează daune sau alte neplăceri. Atunci când apare o astfel de situație, unde crengile copacului vecinului se întind pe proprietatea ta, legislația intervine cu claritate. Crengile unui copac care se extind deasupra proprietății celuilalt vecin pot fi dificil de gestionat, iar tăierea lor necesită atenție sporită. Este esențial ca orice intervenție să respecte linia de delimitare a proprietății, pentru a nu intra în conflict cu drepturile vecinilor.

Ce spune Codul Civil

Codul Civil stabilește obligația ca arborii să fie plantați la o distanță minimă de doi metri de hotar, dacă nu există o altă prevedere. În cazul în care această regulă este încălcată, proprietarul afectat poate notifica vecinul, oferindu-i un termen de 15 zile pentru a tăia sau a scoate pomii. Dacă nici după acest termen nu se iau măsuri, proprietarul poate sesiza instanța, care are competența de a dispune tăierea arborilor.

În situația în care vecinul refuză să respecte hotărârea judecătorească, poate fi obligat la executarea silită și la plata unor penalități semnificative pentru nerespectarea deciziei, mai notează capital.ro.