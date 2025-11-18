Prima pagină » Actualitate » Copacii care sunt „interziși” în curte. Ce pagube le pot produce vecinilor

Copacii care sunt „interziși” în curte. Ce pagube le pot produce vecinilor

18 nov. 2025, 13:31, Actualitate
Copacii care sunt
Foto illustrativ

Cei care locuiesc la casă și au o curte mare cu grădină trebuie să știe că anumite specii de copaci și arbori nu ar trebui plantate niciodată. Arborii cu rădăcini agresive se extind rapid pe distanțe mari și pot crește în direcția fundațiilor, a canalizărilor sau a instalațiilor subterane. În plus, anumite specii generează disconfort prin alergeni sau prin crearea unei umbriri excesive. Din aceste motive, nu ar trebui plantați în propria grădină.

Pe lista arborilor care nu ar trebui plantați în curte se află plopul. Plopul este preferat datorită vitezei impresionante de creștere, ceea ce îl transformă într-o soluție rapidă pentru umbră sau delimitarea vizuală a proprietății.

Cu toate acestea, specialiștii în grădinărit atrag atenția asupra sistemului său radicular, care se poate întinde pe zeci de metri în căutare de apă. Această dezvoltare poate afecta structuri precum asfaltul, trotuarele sau chiar fundațiile caselor. În plus, puful produs sezonier reprezintă o sursă de disconfort pentru persoanele sensibile, declanșând alergii sau iritații respiratorii, precizează capital.ro.

Un alt arbore care nu ar trebui plantat pe proprietate este salcia. Salcia este apreciată pentru aspectul decorativ și pentru capacitatea de a crea zone răcoroase, dar caută constant surse de umezeală, ceea ce poate duce la acumularea excesivă de apă în sol, favorizând apariția igrasiei în subsoluri sau în fundații.

Și castanul este un arbore impunător, apreciat pentru aspectul său și pentru umbră. Totuși, această umbră densă poate deveni un dezavantaj pentru alte plante din gospodărie, care nu vor primi suficientă lumină. În același timp, castanul consumă intens substanțele nutritive din sol, ceea ce poate afecta culturile din apropiere.

Copacii, pricină de scandal între vecini

Un alt aspect pe care românii care stau la casă trebuie să îl aibă în vedere este acela că arborii plantați lângă garduri pot deveni sursă de conflicte între vecinii care stau la curte. Aceasta se poate întâmpla atunci când nu sunt îngrijiți corespunzător sau când ramurile lor se extind peste garduri, creând disconfort. De asemenea, pot deveni o problemă dacă ei cauzează daune sau alte neplăceri. Atunci când apare o astfel de situație, unde crengile copacului vecinului se întind pe proprietatea ta, legislația intervine cu claritate. Crengile unui copac care se extind deasupra proprietății celuilalt vecin pot fi dificil de gestionat, iar tăierea lor necesită atenție sporită. Este esențial ca orice intervenție să respecte linia de delimitare a proprietății, pentru a nu intra în conflict cu drepturile vecinilor.

Ce spune Codul Civil

Codul Civil stabilește obligația ca arborii să fie plantați la o distanță minimă de doi metri de hotar, dacă nu există o altă prevedere. În cazul în care această regulă este încălcată, proprietarul afectat poate notifica vecinul, oferindu-i un termen de 15 zile pentru a tăia sau a scoate pomii. Dacă nici după acest termen nu se iau măsuri, proprietarul poate sesiza instanța, care are competența de a dispune tăierea arborilor.

În situația în care vecinul refuză să respecte hotărârea judecătorească, poate fi obligat la executarea silită și la plata unor penalități semnificative pentru nerespectarea deciziei, mai notează capital.ro.

Citește și

NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT O senatoare a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București de o altă femeie
13:45
O senatoare a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București de o altă femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
FLASH NEWS Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
ACTUALITATE Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii
12:56
Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii