Corina Dănilă face dezvăluiri despre fiica sa. ”Are o modalitate de a te scana în mai puțin de 30 de secunde”

Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, a făcut dezvăluiri despre fiica sa, Rianna. ”Are o modalitate de a te scana în mai puțin de 30 de secunde”, a spus vedeta.

Corina Dănilă este cunoscută publicului larg ca actriță, dar și prezentatoare de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Corina Dănilă este mama unei fete adolescente, pe nume Rianna. Rianna este fruct al relației pe care prezentatoarea de televiziune a avut-o cu pilotul Norris Măgean, de care s-a despărțit în urmă cu ani.

Vedeta de televiziune Corina Dănilă a fost căsătorită, în urmă cu mulți ani, cu un prezentator de știri care a lucrat la Pro TV – Valentin Moraru. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Corina Dănilă lucra și ea la Pro TV. Au divorțat în anul 1999.