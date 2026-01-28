Corina Dănilă face dezvăluiri despre fiica sa. ”Are o modalitate de a te scana în mai puțin de 30 de secunde”

Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, a făcut dezvăluiri despre fiica sa, Rianna. ”Are o modalitate de a te scana în mai puțin de 30 de secunde”, a spus vedeta.
Corina Dănilă este cunoscută publicului larg ca actriță, dar și prezentatoare de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Corina Dănilă este mama unei fete adolescente, pe nume Rianna. Rianna este fruct al relației pe care prezentatoarea de televiziune a avut-o cu pilotul Norris Măgean, de care s-a despărțit în urmă cu ani.
Vedeta de televiziune Corina Dănilă a fost căsătorită, în urmă cu mulți ani, cu un prezentator de știri care a lucrat la Pro TV – Valentin Moraru. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Corina Dănilă lucra și ea la Pro TV. Au divorțat în anul 1999.
În urmă cu ceva timp, invitată la emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Corina Dănilă a vorbit despre fiica sa. Vedeta a dezvăluit ce probleme a avut la naștere cu fiica sa, dar și ce fel de persoană a devenit aceasta.
”Rianna este într-adevăr un aluat bun, dar este o foarte mare luptătoare. Nativ cred că este așa. Încă din prima lună când a stat în incubator, născută la 7 luni și câteva zile, 1.370 grame la naștere. A luptat! Au fost și complicații prin care am trecut în perioada aceea. A fost operația la ochi, după niște luni bune am descoperit că Rianna vede și vede bine. Au fost etape pe care le-am traversat cu greu”, a detaliat Corina Dănilă, citată de revista Viva.
”Prin toți porii mei iese mândria asta de mamă. Da, sunt foarte mândră de fiica mea, care astăzi are 22 de ani și este un om foarte asumat, cald, cordial, cu respect față de oameni, cu iubire față de oameni, dar și foarte pragmatic. Cred că pragmatismul l-a moștenit de la tatăl ei. Are o modalitate de a te scana în mai puțin de 30 de secunde și știe dacă își poate pune baza pe tine sau nu. Dacă ești un om de calitate sau nu. Nu își pierde timpul cu oameni care nu au calitatea de a fi om. Eu sunt altfel… mie îmi place să mai dau omului o șansă. De la mine a moștenit iubirea față de oameni, corectitudinea”, a adăugat vedeta.