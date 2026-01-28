Ciprian Ciucu cheamă primarii de sector să discute bugetul Primăriei Capitalei. Întâlnirea are loc la Guvern, în lipsa premierului Bolojan

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, urmează să meargă miercuri la Guvern, alături de primarii de sector, pentru o discuție cu vicepremierul Tánczos Barna despre bugetul Capitalei. Singurul care va lipsi va fi Daniel Băluță, din cauza unor probleme de sănătate. Întâlnirea este programată la ora 15 și are loc într-o zi în care premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită oficială în Germania.

„Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”, a spus Ciprian Ciucu după preluarea mandatului.

Însă, acest lucru nu este din cauza lui, ci din cauza „tristei moşteniri” primite de la Nicuşor Dan, în calitate de primar general al Bucureştiului, de aproape două mandate.

Bugetul pe 2026, pe hold

În același timp, Guvernul Bolojan a intrat în 2026 fără bugetul național finalizat, deși, în mod normal, acesta ar fi trebuit aprobat până la finalul lunii ianuarie sau cel târziu la început de februarie. Potrivit estimărilor actuale, adoptarea bugetului ar putea avea loc abia în a doua parte a lunii februarie.

Până acum, premierul a avut întâlniri pe tema bugetului cu miniștrii Cabinetului, cu guvernatorul Băncii Naționale și cu președintele Nicușor Dan.

Pe 17 decembrie 2025, Nicușor Dan critica întârzierea proiectului, afirmând că „nu e bine că nu avem nici măcar proiectul de buget” și că, până la 31 decembrie, ar fi trebuit să existe un buget adoptat. El sublinia atunci că una dintre urgențele coaliției este aprobarea bugetului pentru anul 2026.

Într-un interviu acordat în decembrie publicației Epoch Times, Nicușor Dan a declarat că nu va promulga bugetul național dacă acesta nu ține cont de rezultatul referendumului pentru București din 2024.

Atunci, bucureștenii au votat ca repartizarea impozitelor pe venit și a taxelor locale colectate în Capitală între Primăria Generală și primăriile de sector să fie stabilită de Consiliul General al Municipiului București, nu de Guvern, cum se întâmpla până acum.

