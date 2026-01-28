La cât a ajuns amenda ITP în 2026. Cât vor plăti șoferii, după creșterea valorii punctului de amendă, de la 1 iulie 2026

Amendă ITP 2026. Iată cât vor plăti șoferii pentru sancțiunea contravențională dacă vor circula cu autoturisme care nu au Inspecția Tehnică Periodică valabilă. Începând cu data de 1 iulie 2026, se preconizează o majorare a valorii punctului de amendă. Vezi mai jos informațiile.

Așa cum arată legislația în vigoare, șoferii care circulă fără un ITP valabil sunt amendați. Desigur, trebuie să fie menționate două aspecte importante legate de circularea fără inspecție tehnică periodică, și anume:

Se aplică o amendă încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni pentru cei care conduc o mașină fără ITP;

Se aplică o amendă încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni în cazul șoferilor care au pus în circulație un autovehicul a cărui înmatriculare este suspendată de drept, suspendare care intervine automat la expirarea ITP-ului;

Ambele se pedepsesc cu 9-20 de puncte-amendă.

Ce amendă primești dacă nu ai ITP valabil la mașină, în 2026

La momentul actual, valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei. Însă, se preconizează că, începând cu data de 1 iulie 2026, punctul va atinge valoarea de 216,25 lei, odată cu creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei.

Diferențe între amenzi (prezent VS 1 iulie 2026)

Amendă minimă (9 puncte) până la 30 iunie 2026: 1.822,5 de lei;

Amendă minimă (9 puncte) de la 1 iulie 2026: 1.946,25 de lei;

Amenda maximă (20 puncte) până la 30 iunie 2026: 4.050 de lei;

Amenda maximă (20 puncte) de la 1 iulie 2026: 4.325 de lei;î

Total maxim cumulat al sancțiunilor, până la 30 iunie 2026: 8.100 de lei

Total maxim cumulat al sancțiunilor, de la 1 iulie 2026: 8.650 de lei.

De reținut faptul că poliția are dreptul să rețină, pe loc, certificatul de înmatriculare și plăcuțele în cazul șoferilor care nu au ITP valabil, notează Ziarul Unirea.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Colaj Gândul / Shutterstock