Prima pagină » Auto » La cât a ajuns amenda ITP în 2026. Cât vor plăti șoferii, după creșterea valorii punctului de amendă, de la 1 iulie 2026

La cât a ajuns amenda ITP în 2026. Cât vor plăti șoferii, după creșterea valorii punctului de amendă, de la 1 iulie 2026

28 ian. 2026, 12:59, Auto
La cât a ajuns amenda ITP în 2026. Cât vor plăti șoferii, după creșterea valorii punctului de amendă, de la 1 iulie 2026

Amendă ITP 2026. Iată cât vor plăti șoferii pentru sancțiunea contravențională dacă vor circula cu autoturisme care nu au Inspecția Tehnică Periodică valabilă. Începând cu data de 1 iulie 2026, se preconizează o majorare a valorii punctului de amendă. Vezi mai jos informațiile.

Așa cum arată legislația în vigoare, șoferii care circulă fără un ITP valabil sunt amendați. Desigur, trebuie să fie menționate două aspecte importante legate de circularea fără inspecție tehnică periodică, și anume:

  • Se aplică o amendă încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni pentru cei care conduc o mașină fără ITP;
  • Se aplică o amendă încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni în cazul șoferilor care au pus în circulație un autovehicul a cărui înmatriculare este suspendată de drept, suspendare care intervine automat la expirarea ITP-ului;
  • Ambele se pedepsesc cu 9-20 de puncte-amendă.
La cât a ajuns amenda ITP în 2026. Cât vor plăti șoferii, după creșterea valorii punctului de amendă, de la 1 iulie 2026

La cât a ajuns amenda ITP în 2026

Ce amendă primești dacă nu ai ITP valabil la mașină, în 2026

La momentul actual, valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei. Însă, se preconizează că, începând cu data de 1 iulie 2026, punctul va atinge valoarea de 216,25 lei, odată cu creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei.

Diferențe între amenzi (prezent VS 1 iulie 2026)

  • Amendă minimă (9 puncte) până la 30 iunie 2026: 1.822,5 de lei;
  • Amendă minimă (9 puncte) de la 1 iulie 2026: 1.946,25 de lei;
  • Amenda maximă (20 puncte) până la 30 iunie 2026: 4.050 de lei;
  • Amenda maximă (20 puncte) de la 1 iulie 2026: 4.325 de lei;î
  • Total maxim cumulat al sancțiunilor, până la 30 iunie 2026: 8.100 de lei
  • Total maxim cumulat al sancțiunilor, de la 1 iulie 2026: 8.650 de lei.

De reținut faptul că poliția are dreptul să rețină, pe loc, certificatul de înmatriculare și plăcuțele în cazul șoferilor care nu au ITP valabil, notează Ziarul Unirea.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Colaj Gândul / Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

AUTO Acești 200.000 de șoferi români vor putea conduce fără permis, din 2027
10:47
Acești 200.000 de șoferi români vor putea conduce fără permis, din 2027
AUTO Mașinile hibride preferate de europeni în 2025. Cum a evoluat piața auto în ultimul an
10:49, 27 Jan 2026
Mașinile hibride preferate de europeni în 2025. Cum a evoluat piața auto în ultimul an
AUTO Ioana din București și-a găsit mașina lovită în parcarea Auchan Militari. Ce bilețel a găsit pe parbriz
10:34, 27 Jan 2026
Ioana din București și-a găsit mașina lovită în parcarea Auchan Militari. Ce bilețel a găsit pe parbriz
AUTO Obligație pentru șoferi. Dotările auto care nu trebuie să lipsească. Amenzile ajung la 4.050 de lei
10:45, 26 Jan 2026
Obligație pentru șoferi. Dotările auto care nu trebuie să lipsească. Amenzile ajung la 4.050 de lei
AUTO Alex Șeremet, la „Podcast cu Prioritate” #90 by ProMotor: despre mașini cu poveste, colecția lui Ion Țiriac și România la Dakar 2026
10:31, 25 Jan 2026
Alex Șeremet, la „Podcast cu Prioritate” #90 by ProMotor: despre mașini cu poveste, colecția lui Ion Țiriac și România la Dakar 2026
AUTO Reducere semnificativă de preț pentru modelul Dacia Spring, înainte de lansarea noilor motoare. Se vinde mai ieftin decât cu Programul Rabla
12:00, 24 Jan 2026
Reducere semnificativă de preț pentru modelul Dacia Spring, înainte de lansarea noilor motoare. Se vinde mai ieftin decât cu Programul Rabla
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da surpriză
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Fenomenul „365 de nasturi”: cum un comentariu pe TikTok a devenit filozofia anului 2026
DEZVĂLUIRI FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice
13:59
FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice
UTILE Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli
13:49
Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli
ULTIMA ORĂ O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou
13:41
O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou
ACCIDENT Accident mortal în Capitală: pieton lovit în plin de un camion, circulația a fost blocată
13:32
Accident mortal în Capitală: pieton lovit în plin de un camion, circulația a fost blocată
ACUZAȚII Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică”
13:11
Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică”
SCANDAL Ministrul Transporturilor îl critică dur pe Ilie Bolojan: ”Economia nu se repară prin biruri”. Cu ce propuneri vine Ciprian Șerban
13:08
Ministrul Transporturilor îl critică dur pe Ilie Bolojan: ”Economia nu se repară prin biruri”. Cu ce propuneri vine Ciprian Șerban

Cele mai noi

Trimite acest link pe