FOTO. Corina Dănilă S-A CĂSĂTORIT în secret. ”Legal și în fața lui Dumnezeu”

Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, s-a căsătorit în secret. Vedeta a dezvăluit cine este soțul său și când a avut loc evenimentul.



Corina Dănilă este cunoscută publicului larg ca actriță, dar și prezentatoare de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Corina Dănilă este mama unei fete adolescente, pe nume Rianna. Rianna este fruct al relației pe care prezentatoarea de televiziune a avut-o cu pilotul Norris Măgean, de care s-a despărțit în urmă cu ani.

Vedeta de televiziune Corina Dănilă a fost căsătorită, în urmă cu mulți ani, cu un prezentator de știri care a lucrat la Pro TV – Valentin Moraru. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Corina Dănilă lucra și ea la Pro TV. Au divorțat în anul 1999.

Invitată la emisiunea ”40 de întrebări, moderată de Denise Rifai la Kanal D, Corina Dănilă a vorbit despre actualul său soț. Aceasta s-a căsătorit în secret cu Dorin Enache, în urmă cu cinci ani, însă abia acum a făcut public acest lucru.

Corina Dănilă s-a căsătorit în secret. ”Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept”

Întrebată de câte ori a fost cerută în căsătorie, Corina Dănilă a răspuns că de trei ori. Aceasta a anunțat că este căsătorită de 5 ani și jumătate cu Dorin Enache. Soțul Corinei Dănilă este actor, are 41 de ani și este din Alexandria.

”Am fost cerută în căsătorie de trei ori. O dată de Valentin Moraru – am acceptat, ne-am căsătorit, am divorțat. A doua oară de Peter Imre și nu am acceptat, ne-am despărțit. A treia oară de soțul meu. Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a declarat Corina Dănilă, potrivit libertatea.ro.