Medvedev felicită Iranul după armistițiul cu SUA. Fostul președinte al Rusiei se declară încântat că președintele Trump a agreat să discute planul de pace în 10 puncte.

Dmitri Medvedev a scris pe Telegram că „simplul fapt că Trump a acceptat să discute planul în 10 puncte reprezintă un succes pentru iranieni”.

Trump a anunțat un armistițiu reciproc cu Iran

Donald Trump a anunțat că SUA vor contribui la „fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz”. Anunțul a fost făcut la câteva ore după ce acesta a anunțat un armistițiu de două săptămâni între SUA și Iran.

Președintele a spus că armistițiul este condiționat de „DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și SIGURĂ” a căii navigabile.

Președintele a declarat că Statele Unite au câștigat războiul de 40 de zile cu Iran. Anterior, Trump a amenințat Iranul că va distruge centralele electrice și podurile dacă acordul va eșua.

Medvedev felicită Iranul

Fostul președinte al Rusiei cataloghează armistițiul drept un „succes” pentru regimul islamist de la Teheran. Însă, se întreabă dacă SUA vor fi fi de acord să respecte toate condițiile impuse. Acordul ar prevede plata despăgubirilor către Iran și continuarea programului nuclear în scop pașnic.

„Întrebarea este dacă Washingtonul va fi de acord cu acesta: la urma umei, acesta prevede atât despăgubiri pentru Iran, cât și continuarea programului nuclear, precum și controlul Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz”, a scris fostul președinte al Rusiei.

Medvedev, despre ieșirea SUA din NATO

Dmitri Medvedev s-a declarat sceptic că Donald Trump va putea scoate SUA din NATO. Fostul lider al Rusiei susține că președintele american „blufează”, deși a amenințat că va reevalua rolul SUA în alianță după ce mai multe state europene au refuzat să-l ajute în războiul cu Iran.

„Nici Trump sau SUA nu pot ieși din NATO. Retorica lui Trump este pur spectacol”, a spus Medvedev într-o postare de pe 3 aprilie.

Sursa Foto: Profimedia

