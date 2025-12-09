Prima pagină » Actualitate » Cornelia Patrichi, declarații emoționante despre cel care i-a fost soț. ”Anul acesta am fi împlinit 50 de ani de căsnicie”

09 dec. 2025, 14:30, Actualitate
Văduva regretatului Cornel Patrichi, Cornelia, a făcut declarații emoționante despre cel care i-a fost partener de viață.

Cornel Patrichi a fost unul dintre cei mai mari coregrafi din România. Publicul l-a putut vedea și în postura de jurat la emisiunea de mare succes ”Dansez pentru tine”, care a fost difuzată cu ani în urmă la postul de televiziune Pro TV. Cornel Patrichi a încetat din viață pe 5 aprilie 2016, după ce se luptase cu cancerul pulmonar. Timp de peste 40 de ani, Cornel Patrichi a fost căsătorit cu Cornelia, o fostă balerină de succes. Din mariajul lor a rezultat un fiu, Alexandru Radu. Cornel Patrichi a mai fost căsătorit, timp de 8 ani, cu Doina.

Din anul 2019, Cornelia Patrichi s-a mutat în Italia. A renunțat la casele pe care familia le avea în România, însă a cumpărat un apartament unde să poată sta atunci când revine în țară. Cornelia Patrichi are două nepoate de la fiul ei, Alexandru, care este căsătorit cu o italiancă pe nume Serrena – Matilda și Nina.

Cornelia Patrichi a acordat un interviu pentru revista Viva în cadrul căruia a vorbit despre cel care i-a fost soț, dar și despre viața sa din prezent.

”Anul acesta am fi împlinit 50 de ani de căsnicie și îmi aduc aminte că ne propuseserăm să sărbătorim nunta de aur cu familia și prietenii, dar nu a fost să fie”, a declarat Cornelia Patrichi.

”Acum viața mea se învârte în jurul nepoțelelor, nurorii mele, băiatului meu care în ianuarie împlinește 50 de ani. (…) Nepoțica cea mare, Matilda, împlinește pe 23 decembrie 8 ani, iar cea mică, Nina, are acum 3 ani și jumătate”, a mai spus aceasta.

