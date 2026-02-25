Prima pagină » Actualitate » Angajații premierului cer dosar penal pentru Ilie Bolojan: „Pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani”

Angajații premierului cer dosar penal pentru Ilie Bolojan: „Pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani”

25 feb. 2026, 18:19, Actualitate
Angajații premierului cer dosar penal pentru Ilie Bolojan: „Pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani”
Premierul Ilie Bolojan (Foto - ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

Președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, anunță că Sindicatul va sesiza Parlamentul să procedeze la a solicita urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. Care sunt motivele invocate de Sindicatul Guvernului.

Sindicaliștii din Guvern spun, de asemenea, că se vor adresa Procurorului General al României pentru a declanșa urmărirea penală.

„Dacă ne uităm foarte atent la legea 115/1999, articolul 8, aliniat 1, litera a), coroborând cu toate punctele de vedere și observațiile de la instituțiile statului, inclusiv cele două instituții de rang constituțional, Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ, vedem de fapt că această ordonanță este o fraudă. Și atunci, dacă revenim la legea 115/1999, articolul 8, aliniat 1, litera a), regăsim acolo că împiedicarea prin mijloace frauduloase a exercitării unui drept sau a unei libertăți a unui cetățean reprezintă infracțiune și este pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani”, a declarat Iordache, notează Mediafax.

Potrivit sursei citate, acesta mai spune că angajații Guvernului nu mai pot perpetuăm încălcarea Constituției și nici măcar aceste metode „care din perspectiva noastră sunt unele frauduloase, de vreme ce inoculezi din opinii publice și tuturor de fapt că avizele și avertismentele instituțiilor, inclusiv ale membrilor Guvernului, nu sunt decât simple avize de luat, adică o procedură administrativă”.

Sindicaliștii trimit o solicitare către Parlament și una către Parchetul General

„Astea sunt avize care vin din partea unor experți, din partea unor instituții care sunt îndrituite din punct de vedere constituțional să respecte ordinea constituțională și ordinea de drept în România, dacă ea mai există la acest moment”, mai spune Iordache.

Astfel, sindicaliștii trimit o solicitare către Parlament și una către Parchetul General, având în vedere premierul și pe ministrul Dezvoltării. Încă o solicitare merge direct la premierul Ilie Bolojan, pentru a i se cere încuviințarea urmăririi penale a unui membru al Guvernului, respectiv a lui Cseke Attila.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Primăria Drăgășani anunță că vrea să interzică păcănelele în oraș, după modelul Slatina: „Nu mai au ce căuta lângă drumul spre școală”
19:15
Primăria Drăgășani anunță că vrea să interzică păcănelele în oraș, după modelul Slatina: „Nu mai au ce căuta lângă drumul spre școală”
CULTURĂ Nominalizările pentru cea de-a 34-a ediție a Galei Premiilor UNITER. Micile surprize și marile omagii
19:14
Nominalizările pentru cea de-a 34-a ediție a Galei Premiilor UNITER. Micile surprize și marile omagii
FLASH NEWS ASF anunță că România a încheiat capitolul pensiilor private pentru aderarea la OCDE. Când vor primi românii banii din Pilonul 2
18:53
ASF anunță că România a încheiat capitolul pensiilor private pentru aderarea la OCDE. Când vor primi românii banii din Pilonul 2
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Gândul prezintă cheltuielile oficiale ale Administrației Prezidențiale, avion plus cazare și delegația care l-a însoțit pe președinte. Suma sare de 200.000 de euro
18:35
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Gândul prezintă cheltuielile oficiale ale Administrației Prezidențiale, avion plus cazare și delegația care l-a însoțit pe președinte. Suma sare de 200.000 de euro
ACTUALITATE Avertismentul Autorității Naționale Fitosanitare. Pesticide peste limită în probe de căpșuni, piersici, mere și pere în patru județe din România
18:23
Avertismentul Autorității Naționale Fitosanitare. Pesticide peste limită în probe de căpșuni, piersici, mere și pere în patru județe din România
Mediafax
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
Surpriză la Asia Express 2026! Cu cine va face echipă Gabi Torje în competiție
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete din Belarus
Mediafax
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraților. Acuzații pentru premierul Ilie Bolojan
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Ce se întâmplă doctore
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Galen din Pergamon: medicul gladiatorilor care a pus bazele neurologiei moderne
SPORT Ce spune antrenorul de la CFR Cluj despre partidele care vor decide play-off-ul Superligii
18:57
Ce spune antrenorul de la CFR Cluj despre partidele care vor decide play-off-ul Superligii
LEGE Oana Țoiu anunță că agresorii sexuali nu se vor mai putea angaja în şcoli, spitale sau centre de educaţie fizică şi sport
18:54
Oana Țoiu anunță că agresorii sexuali nu se vor mai putea angaja în şcoli, spitale sau centre de educaţie fizică şi sport
ULTIMA ORĂ Grindeanu anunță posibila schimbare a lui Bolojan și scoaterea USR din Guvern
18:52
Grindeanu anunță posibila schimbare a lui Bolojan și scoaterea USR din Guvern
SPORT Un președinte din Superliga a tunat când a auzit ce a declarat șeful LPF: „Să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză”
18:46
Un președinte din Superliga a tunat când a auzit ce a declarat șeful LPF: „Să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză”
EXCLUSIVITATE Formația Trooper desființează acuzațiile deputatei POT care vrea să le anuleze concertele. „Prin muzica noastră copiii sunt învățați istorie. Ea este în Comisia de Cultură. E grav. România are probleme reale”
18:46
Formația Trooper desființează acuzațiile deputatei POT care vrea să le anuleze concertele. „Prin muzica noastră copiii sunt învățați istorie. Ea este în Comisia de Cultură. E grav. România are probleme reale”
MILITAR Pilotul rănit în capturarea lui Maduro a primit Medalia de Onoare în timpul discursului lui Trump în fața Congresului
18:45
Pilotul rănit în capturarea lui Maduro a primit Medalia de Onoare în timpul discursului lui Trump în fața Congresului

Cele mai noi

Trimite acest link pe