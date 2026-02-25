Angajații premierului cer dosar penal pentru Ilie Bolojan: „Pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani”

Președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, anunță că Sindicatul va sesiza Parlamentul să procedeze la a solicita urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. Care sunt motivele invocate de Sindicatul Guvernului.

Sindicaliștii din Guvern spun, de asemenea, că se vor adresa Procurorului General al României pentru a declanșa urmărirea penală.

„Dacă ne uităm foarte atent la legea 115/1999, articolul 8, aliniat 1, litera a), coroborând cu toate punctele de vedere și observațiile de la instituțiile statului, inclusiv cele două instituții de rang constituțional, Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ, vedem de fapt că această ordonanță este o fraudă. Și atunci, dacă revenim la legea 115/1999, articolul 8, aliniat 1, litera a), regăsim acolo că împiedicarea prin mijloace frauduloase a exercitării unui drept sau a unei libertăți a unui cetățean reprezintă infracțiune și este pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani”, a declarat Iordache, notează Mediafax.

Potrivit sursei citate, acesta mai spune că angajații Guvernului nu mai pot perpetuăm încălcarea Constituției și nici măcar aceste metode „care din perspectiva noastră sunt unele frauduloase, de vreme ce inoculezi din opinii publice și tuturor de fapt că avizele și avertismentele instituțiilor, inclusiv ale membrilor Guvernului, nu sunt decât simple avize de luat, adică o procedură administrativă”.

Sindicaliștii trimit o solicitare către Parlament și una către Parchetul General

„Astea sunt avize care vin din partea unor experți, din partea unor instituții care sunt îndrituite din punct de vedere constituțional să respecte ordinea constituțională și ordinea de drept în România, dacă ea mai există la acest moment”, mai spune Iordache.

Astfel, sindicaliștii trimit o solicitare către Parlament și una către Parchetul General, având în vedere premierul și pe ministrul Dezvoltării. Încă o solicitare merge direct la premierul Ilie Bolojan, pentru a i se cere încuviințarea urmăririi penale a unui membru al Guvernului, respectiv a lui Cseke Attila.