Fosta soție a lui Eminem, Kimberly Scott, a primit două contravenții în Michigan după ce luni, 16 februarie, ar fi accidentat mașina ei în timp ce fiul ei și alte persoane se aflau în mașina sa.

Mai exact, Scott, în vârstă de 51 de ani, a fost acuzată de conducerea unui vehicul în stare de ebrietate și nerespectarea regulilor de oprire sau identificare după ce a provocat daune materiale, conform documentelor judiciare obținute de TMZ.com.

Avocatul său, Michael Smith, a declarat pentru sursa citată că aceasta nu fusese arestată, până marți, și a susținut că nu este la curent cu un mandat de arestare activ pe numele ei.

Cu toate acestea, Smith – care ar fi apărat-o pe clienta sa ca fiind „o persoană bună, o ființă umană frumoasă” și a spus că a fost o controversă nefericită, adăugând că se va preda dacă va fi emis un mandat de arestare pe numele ei.

Scott — care se pare că renunțase la alcool după ce luptase cu dependența timp de ani — ar fi plecat de acasă cu fiul ei adolescent, Parker, care era însoțit de trei dintre prietenii săi în mașină. Toți mergeau la cumpărături, dar călătoria lor a fost întreruptă brusc când Scott s-ar fi izbit de o mașină parcată pe stradă.

Potrivit surselor publicației, Scott nu a oprit vehiculul și a continuat să conducă, dar în loc să continue cumpărăturile, s-a întors acasă. Apoi, Scott și-ar fi izbit mașina a doua oară când a intrat în alee, dar nu a reușit să oprească și s-a izbit de ușa garajului.

Unul dintre vecinii lui Scott, care a susținut că a văzut accidentul, a sunat la Poliție. După sosirea agenților, Scott ar fi fost dusă la spital pentru răni nespecificate, apoi externată marți dimineață, devreme.

Viața lui Scott a fost un adevărat magnet pentru controverse, în special în timpul relațiilor sale amoroase cu Eminem (numele real: Marshall Mathers III), cu care s-a căsătorit de două ori.

Cei doi s-au cunoscut 1987 și s-au căsătorit în 1999, dar mariajul lor a fost de scurtă durată, cei doi divorțând în 2001. Ulterior, s-au reunit și s-au recăsătorit în 2006, doar pentru a se despărți din nou mai târziu, în același an.

În 1995, Scott și Eminem au avut o fiică, Hailie Jade Scott, acum în vârstă de 30 de ani.

Mai târziu, Scott l-a avut pe fiul ei, Parker, cu un alt partener, iar ea și iubitul ei de atunci, Eric Hartter, au avut copilul lor, Stevie Laine Scott, în 2002, între relațiile sale cu Eminem. Cu toate acestea, rapperul l-a adoptat ulterior pe Stevie în 2005, după ce el și Scott s-au reunit. Hartter a murit în 2019.

Eminem a adoptat-o ​​și pe Alaina Marie Scott, în vârstă de 32 de ani, fiica surorii fostei sale soții, Dawn Scott. A adoptat-o ​​la începutul anilor 2000, iar sora lui Kim – care se luptase cu dependența de droguri ani de zile – a murit în 2016.

