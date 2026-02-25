Prima pagină » Știri externe » Aliații Teheranului nu vor să se amestece în disputa cu SUA. Hezbollah „nu va interveni militar” în cazul unor atacuri asupra Iranului

Aliații Teheranului nu vor să se amestece în disputa cu SUA. Hezbollah „nu va interveni militar” în cazul unor atacuri asupra Iranului

25 feb. 2026, 18:06, Știri externe
Oficialii grupării islamiste Hezbollah au anunțat miercuri că nu vor răspunde militar în cazul în care Statele Unite vor lansa un atac asupra Iranului, dar consideră orice acțiuni împotriva lui Ali Khamenei o linie roșie. Între timp, Donald Trump anunță că preferă opțiunea diplomatică pentru încheierea unui acord privind programul nuclear iranian, dar dacă această cale nu funcționează, un atac militar nu este exclus.

Anunțul a venit după declarațiile lui Donald Trump despre Starea Națiunii, rostit marți seara în Congresul american. Președintele american a descris Iranul drept „cel mai mare sponsor al terorismului din lume” și a subliniat că această țară nu trebuie să aibă niciodată arme nucleare.

Anterior, ministrul libanez de externe, Youssef Rajji, a îndemnat marți gruparea Hezbollah, un proxy al Iranului, să nu se implice în niciun fel în conflictul dintre Statele Unite și Iran, exprimându-și îngrijorarea cu privire la un posibil nou conflict cu Israelul. „Libanul a primit semne că israelienii ar putea ataca infrastructura civilă și poate chiar aeroportul” din Beirut, a declarat Rajji la Geneva, unde participa la o sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului.

