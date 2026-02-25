Partidul Oamenilor Tineri (POT) lovește din nou. Deputata POT de Timiș Codruța Maria Corcheș a cerut ”interzicerea imediată” a concertului organizat pe 28 februarie și 1 martie de cunoscuta trupă românească de heavy metal Trooper. Nu este prima campanie pe cât de zgomotoasă, pe atât de controversată inițiată de POT, acest USR al opoziției.

Aleasa în vârstă 29 de ani invocă ”protecția minților tinere” și a valorilor creștine, relatează ȘtirileProTV.

Aleasă în județul Timiș pe lista Partidului Oamenilor Tineri (POT), deputata cere ”interzicerea imediată” a concertului organizat pe 28 februarie și 1 martie de trupa românească de heavy metal Trooper la Palatul Copiilor din București. Mai mult, parlamentara a creat și o petiție în acest sens, pe site-ul propriu, însoțite de două postări pe unul din conturile de Facebook.

”Sfidarea trebuie să se oprească, respectul pentru credință și protejarea copiilor sunt primordiale. Semnează petiția!”, scrie deputata POT, care nu are studii și care se declară angajată ca taximetristă la o firmă din Timișoara, VT Tudo SRL. Anterior, Corcheș a avut o postare similară:

”Copiii din România trebuie protejați, la fel și valorile creștine. Concertul care sfidează credința creștină poate influența în mod negativ copiii. Implică-te și tu — contribuie și semnează petiția!”.

POT, un USR al opoziției, se remarcă prin campanii zgomotoase

Pe site-ul propriu, deputata POT, partid care militează zgomotos pentru libertatea de exprimare, explică în detaliu demersul său pentru interzicerea concertului Trooper din București:

Solicitare Urgentă

Solicităm autorităților competente interzicerea imediată a desfășurării evenimentului programat pentru data de 28 Februarie / 1 Martie. Asocierea unei instituții simbol pentru educația copiilor cu imagistica și mesajul acestui concert este o eroare gravă și inacceptabilă.

Protecția Minților Tinere: Palatul Național al Copiilor este un sanctuar al educației. Găzduirea unui eveniment cu imagistică morbidă (cranii, aripi întunecate) reprezintă o agresiune psihologică asupra copiilor și o încălcare flagrantă a misiunii educative a instituției. Nu putem permite normalizarea acestor simboluri într-un spațiu dedicat inocenței.

Sfidarea Valorilor Creștine: România este o țară cu profunde rădăcini creștine. Organizarea unui concert cu tematică întunecată în plin Post al Paștelui – cea mai importantă perioadă de curățire spirituală – este o ofensă directă la adresa credinței și moralității majorității românilor.

Oprește acest eveniment!

Completează formularul de mai jos pentru a semna petiția și a apăra integritatea copiilor noștri”.

Reacție tranșantă a scenei muzicale: ”Cultura nu se cenzurează”

Postările deputatei POT Codruța Maria Corcheș au avut rezultate tranșante: toate comentariile critică solicitarea sa de interzicere a concertului cunoscutei formații de gen Trooper. Ulterior, campania deputatei POT, partid condus de Anamaria Gavrilă (Foto), remarcată prin numeroase gafe, a fost criticată de voci sonore ale muzicii rock autohtone.

De exemplu, reprezentanții Rockstadt Extreme Fest (care s-a impus ca unul dintre cele mai apreciate festivaluri metal din estul Europei) o acuză pe deputata POT de abuz: ”Cultura nu se cenzurează”.

Replica Rockstadt Extreme Fest

”Un deputat al partidului POT și membru al Comisiei pentru Cultură se folosește de poziția sa pentru a intimida și încerca anularea unui eveniment pe considerente nefondate ce pot pune bazele unui precedent periculos. Într-un moment în care muzica ajunge să fie judecată prin frică și reguli absurde, vrem să spunem clar: astfel de abuzuri nu au ce căuta în muzică. Rock-ul este un mod de a te exprima liber, unde artistul comunică direct cu publicul lui și fiecare concert este o întâlnire a pasiunii, a creativității și a libertății. Rockstadt Extreme Fest își exprimă solidaritatea față de Trooper și față de toți artiștii care urcă pe scenă fără compromisuri, în fața oamenilor care îi iubesc și îi respectă. Muzica nu e doar sunet, e limbaj comun, energie, apartenență și comunitate. Vom continua să susținem scena care ne-a format, artiștii care inspiră și oamenii care păstrează rock-ul viu. Pentru că muzica trebuie trăită, celebrată și apărată împreună, iar comunitatea noastră este ceea ce o face cu adevărat puternică”.

Trooper este una dintre cele mai populare trupe de heavy metal din România, cu o istorie de peste 30 de ani și o muzică influențată de nume legendare precum Iron Maiden sau Judas Priest. De altfel, un fost vocalist Iron Maiden, Blaze Bayley, este invitatul de onoare al Trooper la concertul ”Regeneza” de pe 28 februarie și 1 martie 2026, de la Palatul Național al Copiilor din București. Primul eveniment este deja sold-out.

RECOMANDAREA AUTORULUI

O nouă lovitură marca Anamaria Gavrilă. Lidera POT a exclus un deputat din partid la o lună după ce fusese numit lider de grup parlamentar

Cristoiu, dezamăgit de Opoziție: De 1 Decembrie a murit Mișcarea Suveranistă/Tot ce au făcut Georgescu-AUR-Șoșoacă fost compromițător