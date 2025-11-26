Prima pagină » Actualitate » Coșmarul trăit de o româncă în ITALIA din cauza iubitului: imagini intime cu ei doi publicate online, tot felul de abuzuri și numeroase amenințări

26 nov. 2025, 11:58, Actualitate
Coșmarul trăit de o româncă în Italia din cauza iubitului/ sursă foto: Envato

O româncă stabilită în Bologna, regiunea Emilia-Romagna, a trăit un adevărat coșmar în relația pe care a avut-o cu un bărbat italian de 40 de ani, originar din Rieti (Lazio). Femeia a fost victima unui lanț de abuzuri, amenințări și hărțuiri, scrie Il Messaggero.

Totul a culminat cu publicarea pe Internet a unor imagini intime cu cei doi.

S-au cunoscut în pandemie

Potrivit Il Messaggero, autoritățile au clasificat cazul drept unul de „Cod roșu”, iar procesul se desfășoară în prezent la Tribunalul din Rieti. În urmă cu două săptămâni, românca a depus mărturie în instanță, povestind cu lux de amănunte ce a pățit.

Cei doi s-au cunoscut în februarie 2022, pe platforma „Bigo Love”, folosită intens în perioada pandemiei Covid. Idila lor a început în mediul online, apoi a devenit rapid o relație. Românca a început să-l viziteze pe italian în Rieti, unde acesta locuia împreună cu mama sa. Într-un final, ea s-a și mutat, temporar, acolo.

Din declarațiile date în fața instanței de judecată reiese că liniștea cuplului a durat foarte puțin. Relația lor s-a deteriorat rapid din cauza consumului de alcool și a acceselor sale de gelozie din partea bărbatului. El ar fi început să o insulte, să o manipuleze psihologic și să manifeste un comportament extrem de posesiv, convins că este înșelat de româncă.

De aici și până la o serie de incidente violente nu a mai fost decât un pas. De teama lui, la un moment dat, femeia s-a ascuns mai bine de o oră în pivnița casei. Cu alte ocazii, italianul ar fi amenințat-o că o omoară sau că o aruncă de la balcon.

În 2024, românca a decis să pună capăt relației și s-a reîntors definitiv la Bologna. Dar coșmarul ei nu s-a oprit aici fiindcă bărbatul a continuat să o urmărească în mediul. I-a trimis mesaje cu amenințări și insulte și, mai grav, ar fi publicat pe Internet fotografii și videoclipuri intime cu femeia, încercând să o intimideze.

În plus, i-ar fi făcut publice numărul de telefon și adresa.

Disperată, românca a depus plângere la Poliție, iar dosarul a fost preluat de Procuratura din Rieti. În decembrie urmează o nouă audiere, când vor fi audiați martorii apărării.

În ciuda probelor prezentate de femeie, italianul neagă cu fermitate toate acuzațiile care i se aduc și se declară nevinovat.

