Prima pagină » Actualitate » Româncă arestată în Italia, după ce a furat 100.000 de euro din casa unui om de afaceri unde lucra ca menajeră

20 nov. 2025, 19:31, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

O româncă în vârstă de 40 de ani a fost arestată pe data de 18 octombrie 2025 în orașul Ancona, Italia. Ea a fost prinsă că avea asupra sa suma de 5.000 de euro, bani care au fost sustrași din locuința unui cunoscut antreprenor local la care lucra de mai mulți ani ca menajeră.

Femeia a fost arestată după o amplă operațiune investigativă, în urma plângerii depuse de omul de afaceri. Italianul obișnuia să aducă acasă încasările din afacerile sale și punea banii într-o geantă aflată într-un dulap din casa sa. El a observat însă sistematic lipsa unor sume de bani, iar din primele estimări, prejudiciul ar fi ajuns la peste 100.000 de euro, conform site-ului Questure.poliziadistato.it.

Apoi, omul de afaceri a început săși suspecteze menajera de dispariția banilor numerar și a reclamat situația la poliție.

Prin urmare, în data de 18 noiembrie, atunci când românca s-a prezentat ca de obicei la apartamentul italianului ca să facă curăţenie, carabinierii au organizat un filaj pentru a înţelege dacă menajera era cea care sustrăgea banii. După ce femeia a plecat din locuința, poliţiştii au urmărit-o chiar şi în anumite autobuze cu care aceasta a călătorit, în vreme ce antreprenorul verifica lipsa banilor din casă.

După ce au avut confimarea din geantă lipsea iar o sumă de bani, carabinierii au intervenit şi au oprit-o pe româncă. Au percheziţionat-o apoi, și s-a scos la iveală exact suma de 5.000 de euro care lipsea în acel moment din casa italianului.

Apoi, cercetările au continuat cu o percheziție la domiciliul din Ancona al femeii, unde polițiștii au descoperit și au pus sub sechestru alți 75.000 de euro, bani considerați ca făcând parte din suma totală sustrasă de-a lungul timpului din locuința omului de afaceri.

În urma acestei situații, românca a fost plasată în arest la domiciliu, în timp ce anchetatorii vor continua cercetările în acest caz al cărui prejudiciu a fost estimat la o sumă de peste 100.000 de euro.

