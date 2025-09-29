Costel Alexe, președintele CJ Iaşi, anunţă schimbarea managerului de la Spitalul de Copii din Iaşi, după ce şapte copii internaţi la ATI au murit

Costel Alexe, președintele CJ Iaşi, a anunţat schimbarea managerului de la Spitalul de Copii din Iaşi, după ce șapte copii internaţi la ATI au murit. Medicul Radu Constantin Luca ar urma să fie numit la șefia instituției medicale.

Al șaptelea copil infectat de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași a murit, după ce a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.

„Propunerea pentru managerul Spitalului de Copii este medicul primar Radu Constantin Luca, un medic cu experienţă în cadrul spitalului. Este angajat din 2014 în acest spital. Sunt convins că va reuşi să facă faţă provocărilor şi să asigure bunul mers din punct de vedere administrativ al spitalului. Doamna Cătălina Ionescu este astăzi managerul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria”, iar ulterior se vă întoarce în funcție de manager medical în cadrul acestui spital.”, a afirmat Costel Alexe.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a evitat să facă declaraţii cu privire la situaţia de la Spitalul de Copii din Iaşi și a precizat că va oferi mai multe răspunsuri după finalizarea raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii.

Pe lângă schimbarea din funcție a managerului spitalului, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a cerut și demiterea conducerii Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică.

”Nu discutăm de o lipsă a infrastructurii, nici de o lipsă a resurselor materiale. (…) Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacţie atât din partea DSP cât şi din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene patogen s-a reacţionat mult prea târziu, la distanţă de o săptămână şi aproape 10 nu am identificat, împreună cu echipa mea cum şi în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecţii, motiv pentru care solicit schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi domnul preşedinte (al CJ Iaşi – n.r.) am avut o discuţie cu dânsul vizavi de acest lucru, iar eu voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie conducerea DSP din judeţul Iaşi”, a anunţat ministrul.

El a mai spus că ”un haos mai mare administrativ şi procedural” nu a văzut de mult într-un spital. Ministrul a precizat că nu se poate pune problem subfinanţării unităţii medicale ieşene, Rogobete arătând că Spitalul Sfânta Maria are dotări de ultimă generaţie, pe care nu le-a văzut în alte spitale, iar verificările au arătat că nu există probleme în asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare desfăşurării activităţii medicale.

