Costul alimentelor și produselor de bază din New York se apropie de cele din București

New York este unul dintre orașele cu cele mai ridicate costuri de viață din Statele Unite, în cartierele de top. Mai pe la margine este la fel de scump ca în Colentina. O româncă pe nume Aura, care a ajuns în metropola americană, a făcut recent un videoclip în care a prezentat prețurile reale dintr-un magazin Target din oraș, oferind o imagine clară asupra costurilor alimentelor și produselor necesare în viața de zi cu zi în 2026, publică Playtech.

Conform filmării Aurei, printre produsele cumpărate în New York se numără următoarele:

Brânză de 250 g – ≈ 12 lei

Cutie de cereale – ≈ 30 lei

Carne de porc – ≈ 70 lei/kg

Lapte integral – ≈ 5 lei/litru

Pâine feliată – ≈ 16 lei

Ciocolată – ≈ 25 lei

Pungă de chips-uri – ≈ 18 lei

Detergent (31 capsule) – ≈ 60 lei

Pastă de dinți – ≈ 30 lei

Șampon – ≈ 36 lei

Evident, la unele produse Aura nu ne spune și cantitatea.

Aceste prețuri reflectă realitatea din magazinele tip Target, unde multe produse au prețuri accesibile comparativ cu alte lanțuri de supermarket din New York, dar rămân încă semnificativ mai mari decât în alte orașe americane sau în România. Dar, una peste alta, cu acești bani, în Dorobanți sau Cotroceni cam mori de foame…

