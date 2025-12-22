Cozonacul de Crăciun, tot mai scump de la an la an. Românii se uită cu uimire la raft: „Mi se pare exagerat”. Cât a ajuns să coste un kilogram

Cozonacul, deliciul românesc nelipsit de pe nicio masă de Crăciun a devenit în 2025 un adevărat produs de lux pentru mulți români. Scumpirile din ultimul an se reflectă direct în prețurile de la raft, unde un kilogram de cozonac poate ajunge la sume greu de imaginat pentru un astfel de preparat.

Cozonacul de Crăciun costă tot mai mult de la un an la altul, pe fondul scumpirilor în lanț care au afectat ingredientele, energia, transportul și ambalajele. Românii, deja loviți de creșterea prețurilor la alimentele de bază, privesc cu uimire tarifele afișate în magazine și cofetării.

Una dintre reacțiile care au atras atenția vine din partea Silvana Rîciu, interpretă cunoscută de muzică populară, care a relatat pe rețelele de socializare șocul resimțit după ce a văzut prețul unui cozonac.

„245 lei kilogramul de cozonac? Mi se pare enorm. Și daca cozonacul cântărește 1,5 kg prețul e și mai mare ( 367 lei). Măi să fie… Mi se pare exagerat. E mai scump decât în străînătate. Înțeleg că toate s-au scumpit, dar unii prea exagerează…

Voi faceți cozonac sau vă cumpărați? Voi de unde vi-i procurați? Eu știu locuri unde cozonacul costa 100 lei, 130 lei (1,5 kg), 180 lei, sau 215 lei (2 kg), dar 245 lei kilogramul mi se pare mult prea mult. Eu zic că sunt proști cei care dau atâția bani, nu cei care cer.”, a scris artista pe Facebook.

Pentru mulți români care nu au timp să prepare cozonacul acasă, varianta cumpărării rămâne singura soluție. Însă, în acest an, prețurile sunt considerabil mai mari comparativ cu perioada sărbătorilor din anii anteriori.

Despre motivele scumpirilor a vorbit Aurel Popescu, președintele ROMPAN, care a declarat pentru Agerpres că producătorii români se pregătesc să scoată pe piață peste șapte milioane de cozonaci în această perioadă.

„Este perioada cu cele mai multe sărbători, iar producția depășește din nou șapte milioane de cozonaci. Prețul va fi însă cu minimum 12% mai mare față de anul trecut. Nu putem lua în calcul doar majorarea TVA de 2%, pentru că energia și combustibilii influențează toate produsele, materialele și ambalajele”, a explicat Popescu, potrivit Click.ro.

Potrivit specialiștilor din industrie, creșterea costurilor cu energia, combustibilii și taxele a pus o presiune suplimentară asupra producătorilor, iar aceste cheltuieli se reflectă inevitabil în prețul final plătit de consumatori.