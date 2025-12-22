Prima pagină » Actualitate » Cozonacul de Crăciun, tot mai scump de la an la an. Românii se uită cu uimire la raft: „Mi se pare exagerat”. Cât a ajuns să coste un kilogram

Cozonacul de Crăciun, tot mai scump de la an la an. Românii se uită cu uimire la raft: „Mi se pare exagerat”. Cât a ajuns să coste un kilogram

Mihai Tănase
22 dec. 2025, 09:26, Actualitate
Cozonacul de Crăciun, tot mai scump de la an la an. Românii se uită cu uimire la raft:
Foto: Facebook

Cozonacul, deliciul românesc nelipsit de pe nicio masă de Crăciun a devenit în 2025 un adevărat produs de lux pentru mulți români. Scumpirile din ultimul an se reflectă direct în prețurile de la raft, unde un kilogram de cozonac poate ajunge la sume greu de imaginat pentru un astfel de preparat.

Cozonacul de Crăciun costă tot mai mult de la un an la altul, pe fondul scumpirilor în lanț care au afectat ingredientele, energia, transportul și ambalajele. Românii, deja loviți de creșterea prețurilor la alimentele de bază, privesc cu uimire tarifele afișate în magazine și cofetării.

Una dintre reacțiile care au atras atenția vine din partea Silvana Rîciu, interpretă cunoscută de muzică populară, care a relatat pe rețelele de socializare șocul resimțit după ce a văzut prețul unui cozonac.

„245 lei kilogramul de cozonac? Mi se pare enorm. Și daca cozonacul cântărește 1,5 kg prețul e și mai mare ( 367 lei). Măi să fie… Mi se pare exagerat. E mai scump decât în străînătate. Înțeleg că toate s-au scumpit, dar unii prea exagerează…
Voi faceți cozonac sau vă cumpărați? Voi de unde vi-i procurați?

Eu știu locuri unde cozonacul costa 100 lei, 130 lei (1,5 kg), 180 lei, sau 215 lei (2 kg), dar 245 lei kilogramul mi se pare mult prea mult. Eu zic că sunt proști cei care dau atâția bani, nu cei care cer.”, a scris artista pe Facebook.

Pentru mulți români care nu au timp să prepare cozonacul acasă, varianta cumpărării rămâne singura soluție. Însă, în acest an, prețurile sunt considerabil mai mari comparativ cu perioada sărbătorilor din anii anteriori.

Despre motivele scumpirilor a vorbit Aurel Popescu, președintele ROMPAN, care a declarat pentru Agerpres că producătorii români se pregătesc să scoată pe piață peste șapte milioane de cozonaci în această perioadă.

„Este perioada cu cele mai multe sărbători, iar producția depășește din nou șapte milioane de cozonaci. Prețul va fi însă cu minimum 12% mai mare față de anul trecut. Nu putem lua în calcul doar majorarea TVA de 2%, pentru că energia și combustibilii influențează toate produsele, materialele și ambalajele”, a explicat Popescu, potrivit Click.ro.

Potrivit specialiștilor din industrie, creșterea costurilor cu energia, combustibilii și taxele a pus o presiune suplimentară asupra producătorilor, iar aceste cheltuieli se reflectă inevitabil în prețul final plătit de consumatori.

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 807. Americanii acuză Hamas și Hezbollah că se reînarmează
08:54
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 807. Americanii acuză Hamas și Hezbollah că se reînarmează
EXTERNE Incident șocant pe un zbor al companiei EasyJet. O familie a încercat să transporte cadavrul bunicii
08:08
Incident șocant pe un zbor al companiei EasyJet. O familie a încercat să transporte cadavrul bunicii
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. „Discuții productive și constructive”
07:39
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. „Discuții productive și constructive”
ACTUALITATE 22 Decembrie, calendarul zilei: Ralph Fiennes împlinește 63 de ani, Dan Petrescu 58. Andreea Marin face 51 de ani
07:15
22 Decembrie, calendarul zilei: Ralph Fiennes împlinește 63 de ani, Dan Petrescu 58. Andreea Marin face 51 de ani
CONTROVERSĂ Unde dai și unde crapă: cum a devenit democratul Bill Clinton, și nu republicanul Donald Trump, subiectul principal al dezvăluirilor în cazul Epstein
06:00
Unde dai și unde crapă: cum a devenit democratul Bill Clinton, și nu republicanul Donald Trump, subiectul principal al dezvăluirilor în cazul Epstein
ECONOMIE „Bomba demografică” a nivelului de trai: scade populația activă, scade PIB-ul în următorii 25 de ani. Avertismentul dur al BERD pentru Europa: „Țările postcomuniste îmbătrânesc înainte de a se îmbogăți”
05:00
„Bomba demografică” a nivelului de trai: scade populația activă, scade PIB-ul în următorii 25 de ani. Avertismentul dur al BERD pentru Europa: „Țările postcomuniste îmbătrânesc înainte de a se îmbogăți”
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei, Mihaela Rădulescu a mai primit o lovitură dură de la viață
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Pe ce dată trebuie să plătești factura la Digi RCS-RDS, pentru a primit 10% înapoi. Este valabil pentru toți abonații din România
Ce se întâmplă doctore
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Vladimir Putin i-a numit „hoți” pe liderii europeni
SĂNĂTATE De ce mâncăm fără măsură de Sărbători? Specialiștii explică care sunt riscurile pentru sănătate: „Mâncatul compulsiv nu vine pe foame”
09:06
De ce mâncăm fără măsură de Sărbători? Specialiștii explică care sunt riscurile pentru sănătate: „Mâncatul compulsiv nu vine pe foame”
FLASH NEWS Fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, ar putea ieși azi din arest. Magistrații se pronunță în dosarul de corupție
08:49
Fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, ar putea ieși azi din arest. Magistrații se pronunță în dosarul de corupție
EXTERNE Doliu în lumea filmului. James Ransone, starul din „The Wire”, găsit mort la 46 de ani. Medicii legiști au dat un verdict crunt
08:26
Doliu în lumea filmului. James Ransone, starul din „The Wire”, găsit mort la 46 de ani. Medicii legiști au dat un verdict crunt
DIVERTISMENT 2026 va fi un an plin de divertisment:„Avengers Doomsday”, „Dune Part 3”, și „The Odyssey” se difuzează la cinema, GTA VI este așteptat cu mari emoții
06:06
2026 va fi un an plin de divertisment:„Avengers Doomsday”, „Dune Part 3”, și „The Odyssey” se difuzează la cinema, GTA VI este așteptat cu mari emoții
AFACERI Cea mai importantă casă de licitație din lume vrea să cucerească generația milenală. Când colecționarii de artă dispar, luxul intră la licitație: de la pictură, la ceasuri rare
05:00
Cea mai importantă casă de licitație din lume vrea să cucerească generația milenală. Când colecționarii de artă dispar, luxul intră la licitație: de la pictură, la ceasuri rare
În timp ce inflația României scapă de sub control, țările UE caută soluții pentru redresare. Investitorii devin tot mai prudenți iar BNR avertizează că 2026 va fi un an dificil pentru economia românească
05:00
În timp ce inflația României scapă de sub control, țările UE caută soluții pentru redresare. Investitorii devin tot mai prudenți iar BNR avertizează că 2026 va fi un an dificil pentru economia românească

Cele mai noi