Crăciun horror în Constanța. Magia sărbătorilor, stricată de o clădire care stă să cadă, pe care au fost instalați ursuleți de pluș. Orașul e scandalizat

Ruxandra Radulescu
28 nov. 2025, 22:16, Actualitate
Cetățenii din Constanța sunt scandalizați după ce un bloc, a fost decorat pentru Târgul de Crăciun, cu o mulțime de ursuleți din pluș, atârnați de fațada veche a clădirii, o imagine mai degrabă sumbră decât festivă.

O clădire veche, cu tencuiala căzută și o mulțime de ursuleți din pluș, „spânzurați” de fațadă, așa arată decorul pentru Târgul de Crăciun din Constanța. Imaginea a devenit virală pe rețelele de socializare, unde cetățenii își manifestă nemulțumirea față de o alegere atât de neinspirată.

Chiar și presa locală s-a sesizat și numește decorul blocului pentru Târgul Crăciun „un kitsch oribil cu pretenții”.

„A venit momentul să încetăm să ne mai comparăm cu orașele mari ale României, nici nu mai vorbim de cele europene. A venit momentul să deschidem ochii larg și să ne recunoaștem statutul de târg rămas în urmă, un kitsch oribil cu pretenții.

De la an la an am sperat că lucrurile se vor îmbunătăți, că vom învăța și noi de la alții. Gata. Imaginile astea vorbesc mai mult decât mii de articole.
2 poze sunt din Constanța, celelalte…din Craiova. Vă dați voi seama care”, comentează publicația Constanța Info pe pagina de Facebook.

