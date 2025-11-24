Prima pagină » Știri externe » Casa Albă intră în febra pregătirilor de Crăciun. Melania Trump a primit bradul de sărbătoare

Casa Albă intră în febra pregătirilor de Crăciun. Melania Trump a primit bradul de sărbătoare

24 nov. 2025, 20:46, Știri externe

Melania Trump a început să decoreze Casa Albă cu ocazia  Crăciunului, așa cum i-a obișnuit pe americani în primul mandat prezidențial al soțului ei Donald Trump.

„Febra pregătirilor de Crăciun” a început deja în Statele Unite, în timp ce New York City va monta un nou brad  în Rockefeller Center.

Însă, Melania Trump este recunoscută pentru excelenta decorare a Casei Albă, fiind foarte apreciată chiar și de presa liberală.

Melania Trump: „Va fi frumos”

„Va fi frumos. Începem să plănuim și va începe de azi”, a spus Prima Doamnă a SUA în vârstă de 55 de ani.

Aceasta era  îmbrăcată într-un sacou alb cu mănuși roșii și pantofi în carouri de la Manolo Blahnik, când i-a întâmpinat pe căruțașii care au transportat un brad gigantic care a crescut în orășelul Sidney din Michigan.

Trump nu a însoțit-o

Donald Trump nu i s-a alăturat Primei Doamne la primirea bradului. Președintele a fost într-o  convorbire telefonică cu liderul chinez Xi Jinping pentru a discuta despre politica externă și planul de pace pentru războiul ruso-ucrainean.

Cuplul prezidențial este totuși așteptat să petreacă de Ziua Recunoștinței la reședința Mar-a-Lago din Palm Beach, după ce vor găzdui ceremonia anuală de „grațierea” curcanului de marți, la Casa Albă.

Grațierea curcanului

Grațierea curcanului este o tradiție inițiată de George Bush, în 1989. Liderul de la Casa Alba și Prima Doamnă vor găzdui marți, în Grădina Trandafirilor de la reședința prezidențială, un eveniment în cadrul căruia vor grația doi curcani norocoși, transmite Fox News. Povestea grațierii curcanilor de la Casa Albă datează din timpul Războiului Civil, când fiul lui Abraham Lincoln, Tad, i-ar fi cerut tatălui său să-i lase în viață pe unul dintre curcanii ce urmau a fi sacrificați pentru Ziua Recunoștinței.

Președintele Abraham Lincoln l-a grațiat pe curcanul Jack. La 19 noiembrie 1963, președintele John F. Kennedy a primit un curcan de Ziua Recunoștinței din partea Consiliului Național pentru Păsări.  Aceasta ar fi prima grațiere documentată a unui curcan la Casa Albă.

Sursa Foto/Video: The White House

