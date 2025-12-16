Prima pagină » Actualitate » Pepe, despre tradițiile de Crăciun din familia sa. ”Magia sărbătorilor trebuie să rămână”

16 dec. 2025, 18:30
Cântărețul Pepe, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre tradițiile de Crăciun din familia sa. ”Magia sărbătorilor trebuie să rămână”, a spus acesta.

Pepe ține foarte mult la tradițiile de Crăciun. Artistul a explicat, într-un interviu pentru a1.ro, ce se întâmplă în această perioadă a sărbătorilor de iarnă în familia sa.

”Tot ce înseamnă tradiție. Din punctul meu de vedere e foarte important de Crăciun – și nu numai de Crăciun – să ne implicăm la toate activitățile, de la curățenie, până la gătit, să pregătim sosirea Moșului și să ne bucurăm de tot ceea ce înseamnă Crăciun, că nu e doar Moș Crăciun, Crăciunul e altceva”, a declarat Pepe.

”Dar copiii se bucură de venirea Moșului (…) și e foarte bine asta, magia sărbătorilor trebuie să rămână. Noi urmărim de la mușcătura Moșului, până la urma de bocanc pe care a lăsat-o. E cea mai frumoasă dimineață dimineața de Crăciun. Nu o poți compara cu nimic. Bucuria copiilor e ceva special. Scrisorelele, de asemenea, pe care le lipesc pe geamuri. Dorințele pe care le au și sfaturile pe care ni le cer nouă: ”Oare e bine să cer asta?” sau ”E bine să fac asta?” E o întreagă poveste, un scenariu întreg pe care-l ducem la bun sfârșit și întotdeauna ne bucurăm de Crăciun și de sărbătorile de iarnă. Colindatul! Copiii merg la colindat, primim cu colindul. E foarte important”, a adăugat artistul.

Pepe are trei copii

În plan profesional, Pepe s-a făcut remarcat în trupa Latin Express, iar ulterior a urmat o carieră solo.

În plan personal, Pepe a fost căsătorit prima oară cu Oana Zăvoranu, iar a doua oară cu Raluca Pastramă, din mariajul cu aceasta având două fetițe: Maria și Rosa. În luna iunie 2022, Pepe a devenit tătic pentru a treia oară. Iubita lui Pepe, Yasmine Ody, a născut în data de 7 iunie 2022. Yasmine Ody a adus pe lume un băiețel. În luna iunie 2024, Pepe a făcut nunta cu Yasmine Ody.

