Craiova, în topul preferințelor pentru city-break: tot mai mulți turiști descoperă farmecul orașului

Galerie Foto 12

Craiova devine din ce în ce mai atractivă pentru turiști și reprezintă una dintre destinațiile preferate pentru city-break-uri, atât pentru turiștii români, cât și pentru cei străini.

La o simplă plimbare pe străzile pietonale, observi imediat că orașul a devenit tot mai popular, iar limbile străine se aud la tot pasul. Mulți aleg Craiova pentru escapade de weekend, atrași nu doar de târgurile și evenimentele renumite, ci și de cultura locală, gastronomia variată și viața de noapte animată, relatează Observator News.

Craiova: Târgul de Paște, locul I pentru cea mai apreciată destinație din Europa / Sursa foto: Facebook Lia Olguța Vasilescu

Craiova a câștigat celebritate și datorită târgurilor de Crăciun și de Paște, adevărate atracții pentru turiști.

„Cei din România vin din Bucureşti, Timişoara, Cluj şi Iaşi, iar cei din afară, de regulă din zonele de unde se zboară foarte mult şi sunt comunităţi mari de români, Italia, Spania, Marea Britanie şi Germania”, a declarat Irina Burnariu, agent turism, potrivit sursei citate.

Tot mai mulți greci au pe listă Craiova și profită de oferte pentru a petrece un city-break la noi în țară. Cei mai mulți optează pentru varianta de vineri până duminică.

„E un oraş frumos, foarte ieftin pentru noi, turiştii” . „Sunt pentru prima oară în România, în Craiova. Nu prea am auzit multe despre oraş, dar este minunat. Căutăm unde să mergem să mâncă, doar mâncare tradiţională”. „Azi vom face o plimbare în parcul Romanescu şi, dacă avem timp, aş vrea să vizităm şi unul dintre muzee, cel antropologic cred. Noaptea vom ieşi la o bere”, spun turiştii.

Cei care ajung la Craiova nu ar trebui să rateze clădirile istorice din zona centrului vechi, printre care se remarcă și Palatul Jean Mihail, ce găzduiește Muzeul de Artă. Aici sunt expuse peste 1200 de lucrări de artă românească și internațională, inclusiv opere semnate de Constantin Brâncuși.

Conform datelor din turism, gradul de ocupare al hotelurilor depășește frecvent 80% în perioadele de vârf, iar numărul vizitatorilor este într-o continuă creștere.

