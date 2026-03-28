Clădirea în care a funcţionat Cinematograful Craiovița, din Craiova, va fi expertizată, anunţă primarul Lia Olguţa Vasilescu.

Un expert, în urma unui studiu, va certifica dacă respectiva clădire mai poate rămâne în picioare sau va fi ricatăă una nouă.

În ceea ce priveşte utilitatea acesteia, edilul spune că va cere părerea cetăţenilor.

„Am comandat un sondaj de opinie printre locuitori ca să vedem ce își doresc să se întâmple acolo: o parcare supraetajată, un dispensar medical, o piață cu parcare sau o unitate de învățământ preșcolar. Întrebarea este deschisă și deci cetățenii pot veni cu alte idei. Așteptăm și rezultatul acestui sondaj.”

Primarul îi asigură pe cetăţenii din Craiova că va” transforma Cinematograful din Craiovița în ceva util”.

Lia Olguţa Vasilescu a mai anunţat, prin intermediul aceleiaşi postări de pe facebook, că va redepune cerere pentru preluarea de către administraţia locală a Spitalului CFR.

Săptămâna viitoare, mai spune primarul, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, vine în șantierul spitalului regional pentru a evalua ritmul de lucru.

