Credincioșii prăznuiesc Tăierea capului Sfântului Ioan BOTEZĂTORUL. O zi de mare importanță spirituală și de post aspru. Ce nu trebuie să mănânci

Biserica Ortodoxă prăznuiește pe 29 august Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, o zi de mare importanță spirituală și de post aspru pentru credincioși.

Ioan Botezătorul, considerat „Înger în trup” pentru viața sa aspră și pentru asceza neclintită, este pomenit ca cel care a vestit venirea lui Hristos și a mustrat fărădelegile timpului său.

Părintele Nicolae Steinhardt, în lucrarea „Dăruind vei dobândi”, sublinia virtuțile Sfântului Ioan: „absoluta smerenie, capacitatea de a iubi pe altul mai mult decât pe sine, de a recunoaște superioritatea altuia și de a-și șterge propria persoană în favoarea Aceluia pe care îl vestea”.

Moartea Sfântului Ioan Botezătorul

Ioan l-a mustrat pe regele Irod Antipa pentru că își luase de soție pe Irodiada, femeia fratelui său, încălcând legea. Pentru aceasta, a fost aruncat în temniță. Deși Irod îl respecta și se temea să-l omoare, presiunile Irodiadei și jurământul făcut la ospățul său aniversar au dus la execuția prorocului.

Fiica Irodiadei, Salomeea, a dansat la petrecere și, la sfatul mamei, a cerut capul lui Ioan Botezătorul pe tipsie. „Ticălosul, nevrând să-și calce jurământul, nici să mâhnească pe jucătoare și pe nelegiuita ei mamă, […] a poruncit să-i taie capul lui Ioan”, se arată în Viețile Sfinților.

După uciderea prorocului, Irod a săvârșit un alt păcat grav: l-a batjocorit pe Mântuitorul Iisus Hristos, îmbrăcându-L în haină strălucitoare și trimițându-L la Pilat.

Potrivit tradiției, judecata lui Dumnezeu a venit chiar în timpul vieții lor. Irod, Irodiada și Salomeea au fost exilați, iar moartea Salomeei a fost socotită o pedeapsă asemănătoare: gheața unui râu i-a retezat capul, care a fost adus pe o tipsie, asemenea capului Sfântului Ioan.

Zi de post și rugăciune

Pentru credincioși, 29 august este zi de post aspru, în care Biserica îndeamnă la rugăciune și smerenie. Tradiția spune că nu se consumă alimente „roșii”, care amintesc de sângele prorocului, precum vinul sau pepenele.

Sfântul Ioan Botezătorul este cinstit ca ultimul proroc al Vechiului Testament și Înaintemergător al Domnului. El rămâne un simbol al dreptății, al curajului și al mărturisirii adevărului în fața păcatului și a nedreptății.