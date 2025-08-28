Crește TAXA de pod de la Fetești. Cât vor plăti șoferii și ce amenzi riscă

Începând din această toamnă, șoferii vor plăti mai mult pentru a traversa podurile peste Dunăre de la Fetești și Giurgeni. Ministerul Transporturilor a propus majorarea tarifelor și a amenzilor pentru neplata acestora.

Măsura este inclusă într-un proiect de ordonanță de urgență aflat în prezent în consultare publică, potrivit stirileprotv.ro.

Cât costă noua taxă de pod la Fetești

Conform documentului, taxa pentru autoturisme va crește de la 13 lei la 19 lei pe podurile Fetești-Cernavodă și de la 11 lei la 16 lei pentru podul Giurgeni-Vadu Oii. Modificările fac parte dintr-un plan mai amplu de actualizare a tarifelor percepute pentru utilizarea drumurilor publice.

De asemenea, amenzile pentru neplata taxei de pod vor începe de la 190 de lei, o creștere semnificativă față de nivelul anterior. Tot din septembrie, va fi majorată și rovinieta pentru autoturisme, de la 28 de euro la 50 de euro pe an.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor subliniază că aceste majorări urmăresc acoperirea costurilor de întreținere a infrastructurii și îmbunătățirea siguranței rutiere pe podurile care fac legătura între județele Ialomița și Constanța, respectiv între Giurgeni și Vadu Oii.

Autoritățile recomandă șoferilor să verifice tarifele actualizate înainte de a traversa podurile, pentru a evita sancțiunile.

În același timp, proiectul de ordonanță este deschis dezbaterii publice, astfel încât cetățenii și organizațiile interesate pot trimite observații și propuneri până la finalizarea procedurii legislative.

Majorarea taxelor de drum vine într-un context în care infrastructura rutieră din România necesită investiții constante, iar costurile de întreținere au crescut în ultima perioadă din cauza inflației și a prețurilor mai mari la materiale de construcție.

