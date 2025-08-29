Un bărbat și-ar fi ucis unul dintre copii și ar sechestra-o în aceste momente pe cumnata lui. Incidentul are loc în Otopeni.

UPDATE 2: Conform surselor Gândul, copilul de un an a fost scos din locuință de fratele agresorului și preluat de Poliție.

Agresorul se află în continuare în apartament și spune că se aruncă de la etaj, dacă intră poliția peste el. Apartamentul e la etajul 4 al unui bloc din Calea Bucuresti 32.

Mama copiilor le-a declarat polițiștilor că minorul care a decedat a fost agresat de concubinul său de 28 de ani, care ar fi constrâns-o inițial să nu spună adevărul, notează publicația citată.

UPDATE: Potrivit surselor Gândul, copilul ucis în bătaie nu era al agresorului, însă individul era tatăl biologic al minorului în vârstă de un an pe care a amenințat că-l va arunca de la balcon.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov desfășoară activități complexe în vederea imobilizării bărbatului, acesta aflându-se într-un apartament din Otopeni.

„La data de 23 august a.c., în jurul orei 06:00, polițiști din cadrul Poliției Orașului Otopeni au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că soția sa l-a găsit decedat pe copilul său de 2 de ani și 8 luni într-o locuința din orașul Otopeni.

La scurt timp s-au deplasat la fața locului polițiști din cadrul Poliției Orașului Otopeni care au constat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor găsit decedat de către mama sa în locuința comună din orașul Otopeni. Cazul a fost preluat de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov-Compartimentul Morți Suspecte, în cauză fiind deschis doar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârșirii infracțiunii de omor.

Ca urmare a activităților specifice desfășurate de polițiști, s-a procedat la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei sesizate, în cauză fiind vorba de concubinul mamei copilului, în vârstă de 28 de ani.

La acest moment, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov desfășoară activități complexe în vederea imobilizării bărbatului, acesta aflându-se într-un apartament din Otopeni.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, urmărirea penală fiind în competența exclusivă a unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov”, au transmis autoritățile.

Știrea inițială:

„În 23 august, un copil despre care tatăl vitreg susținea că are vărsături a decedat. Inițial, a fost moarte suspectă. Ulterior, în urma necropsiei s-a stabilit că băiatul a murit în urma unor lovituri la nivelul abdomenului. Aceste lucruri au reieșit zilele trecute la autopsie.

Bărbatul și concubina (mamă a doi copii) locuiau într-un apartament din Otopeni împreună cu mai multe rude.

Femeia a recunoscut la Poliție (nu știm dacă ieri sau azi) că băiețelul a fost ucis în bătaie, dar a spus că a mințit inițial întrucât se temea de concubinul ei (care nu este tatăl natural al celor doi copii). Iar în cursul zilei de azi, criminalul a luat al doilea copil și a amenințat că se aruncă împreună cu el de la balcon.

La fața locului, au ajuns negociatori. Între timp, copilul a fost extras/predat (nu știm deocamdată cum a fost recuperat de Poliție), dar ucigașul se află în continuare în casă cu una dintre rude (care ar fi cumnata) și pe care o ține sechestrată”, au transmis autoritățile.

FOTO/VIDEO: Gândul