Polițiștii au intrat peste bărbatul care și-a ucis fiul vitreg și și-a sechestrat cumnata. Criminalul a fost capturat după 12 ORE de NEGOCIERI

Polițiștii au intrat peste bărbatul care și-ar fi ucis unul dintre copii. Incidentul are loc în Otopeni. Criminalul a fost capturat după 12 ore de negocieri când agenții de la intervenție au intrat în forță, cu mandat de percheziție (filmul întregii zile AICI).

Criminalul a fost imobilizat. Urmează să fie scos încătușat din apartament. Timp de 12 ore, polițiștii au negociat cu bărbatul care s-a baricadat în apartament, amenințând că-și va ucide copilul de un an și că se va sinucide și el.

UPDATE: Criminalul a fost încătușat

Polițiștii l-au încătușat și l-au scos din apartament pe bărbatul acuzat pentru omor pentru a-l transporta la secție. Inculpatul a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor care au așteptat la ieșire.

UPDATE: Cine este criminalul?

Pe bărbatul care și-ar fi omorât fiul vitreg și și-a sechestrat cumnata și a amenințat că își ucide fiul biologic îl cheamă Călin Alexandru. El are vârsta de 28 ani.

Bărbatul a fost capturat după 12 ore de negocieri.

Declarațiile agentului de poliție Florea

„Dimineața au început negocierile. Negocierile le-au purtat colegii mei, negociatori, pentru a evita vătămarea acestei persoane. Dar în final am intrat în forță, într-adevăr. Colegii sunt de la Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, într-o acțiune comună, prin spargerea ușii, am intrat fără să fie vătămată vreo persoană. Se aștepta să răspundă penal. Negocierea asta a constat, să-l avem lângă ușă, să-l avem în siguranță. În acest moment, colegii mei vor efectua verificările și perchezițiile. Inițial, a afirmat că dacă vom intra, se va arunca, și inevitabil, cu copilul. Dar intervenția noastră a adus ca la scurt timp să ne aducă copilul în siguranță, a fost controlat de o echipă medicală, este în siguranță împreună cu mama. De dimineață am fost sesizați. Am tratat ca și moarte suspectă pentru că astea au fost indiciile. După necropsia efectuată, după ce am stat de vorbă și cu mama copilului că este vorba despre un omor, și am demarat activitățile. Am coroborat toate indiciile. Colegii mei au intrat pe ușă în același timp în rapel cu cei de la Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale. Concomitent pentru a preveni vătămarea acestei persoane, având mandat de percheziție. A solicitat timp până să stea de vorbă cu noi. Bineînțeles că n-a vrut la început să deschidă. Am purtat aceste negocieri pentru a preveni vătămarea acestei persoane. Indiciile le vom clarifica în cadrul anchetei. Este de competența Parchetului Ilfov. Mama nu este pusă sub urmărire penală în acest moment”, a declarat reporterilor agentul de poliție Florea despre cazul arestării criminalului de la Otopeni

Este acuzat că și-a ucis fiul vitreg

Agresorul și-a ucis fiul vitreg în bătaie și a amenințat că-și va arunca fiul biologic de 1 an de la balcon. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au desfășurat activități complexe în vederea imobilizării bărbatului, acesta aflându-se într-un apartament din Otopeni.

Conform surselor Gândul, copilul de un an a fost scos din locuință de fratele agresorului și preluat de Poliție. În 23 august, un copil despre care tatăl vitreg susținea că are vărsături a decedat. Inițial, a fost moarte suspectă. Ulterior, în urma necropsiei s-a stabilit că băiatul a murit în urma unor lovituri la nivelul abdomenului, potrivit autopsiei.

Bărbatul și concubina (mamă a doi copii) locuiau într-un apartament din Otopeni împreună cu mai multe rude. Femeia a recunoscut la Poliție că băiețelul a fost ucis în bătaie, dar a spus că a mințit inițial întrucât se temea de concubinul ei (care nu este tatăl natural al celor doi copii). Iar în cursul zilei de azi, criminalul a luat al doilea copil și a amenințat că se aruncă împreună cu el de la balcon.

