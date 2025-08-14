Prima pagină » Actualitate » Crima din Mureș și erorile autorităților. Poliția NU a sesizat DGASPC după ce Anda Gyurcă fusese desfigurată de Emil Gânj. Primarul:”Nu a fost nevoie”

Ruxandra Radulescu
14 aug. 2025, 11:55, Actualitate
Uciderea cu sânge rece a Andei Gyurcă, de către Emil Gânj, un criminal recidivist, scoate la iveală erorile unui sistem viciat, atunci când vine vorba despre acordarea de protecție femeilor, care devin victimele violenței domestice. Tânăra obținuse ordin de protecție, după ce fusese „desfigurată” în bătaie de Emil Gânj, în februarie 2024. Cu toate acestea poliția și asistența socială din comună nu au anunțat DGASPC Mureș. „Nu a fost nevoie”, a motivat primarul din Miheșu de Câmpie, pentru Snoop.

Emil Gânj, principalul suspect de crimă în cazul Andei Gyurcă, este de negăsit de autorități, la mai bine de o lună, după ce a ucis-o cu toporul pe tânără, apoi a incendiat-o în propria ei locuință.

Cazul Andei reflectă un lanț al slăbiciunilor când vine vorba de modul în care autoritățile responsabile din România ignoră și normalizează violența domestică asupra femeilor.

În februarie 2024, Anda Gyurcă a fost „desfigurată” în bătaie de către fostul ei concubin, Emil Gânj și a obținut un ordin de protecție. În mod surprinzător, poliția și asistența socială din comuna Miheșu de Jos nu au sesizat DGASPC Mureș cu privire la acest caz grav.

„Nu a fost nevoie”, a declarat primarul din Miheșu de Câmpie, pentru Snoop.

Potrivit sursei citate, Anda Gyurcă a refuzat a refuzat opțiunea unui adăpost dedicat victimelor violenței domestice, de teamă că individul căuta să se răzbune asupra familiei sale.

„El a amenințat-o că, dacă n-o găsește pe ea, o să se răzbune pe noi”, spune mama Andei, Pușa Jimba, într-o conversație la telefon cu reporterul Snoop.

În februarie 2024, Anda Gyurcă a fost bătută cu bestialitate de către Emil Gânj, „din gelozie”, a povestit mama tinerei, cea care a chemat poliția.

„(…) a lovit-o pe persoana vătămată în zona capului, iar în urma loviturii aceasta a căzut și a rămas inconștientă. La scurt timp când și-a revenit, a simțit cum concubinul său o lovea cu pumnii în zona corpului și o strângea cu ambele mâini de gât, amenințând-o în același timp cu moartea.” – Hotărâre judecătorească Luduș.

De asemenea, mama fetei susține că ucigașul „s-a băgat în casa unui vecin și a stat în pod”. Autoritățile continuă să-l caute.

„Polițiștii treceau la deal, la vale, când pe o stradă, când pe alta”, povestește femeia. „A fost ajutat de vecini, a stat pe aici”, crede ea.

În februarie 2024, Anda a obținut  un ordin de protecție împotriva bărbatului. Măsură a fost revocată în martie, la cererea ei. Mama Andei susține că fiica ei ar fi fost influențată atunci de sora lui Emil Gânj și care i-ar fi spus: „că e amărât”, „că o să facă pușcărie”.

„Nu știu ce i-au promis, ce i-au făcut, de au înnebunit-o pe Anda” să retragă tot împotriva lui.

„A bătut-o acasă la el, acasă la noi, a bătut-o de nenumărate ori; era când ne spunea și când nu ne spunea”, mai povestește mama ei.

