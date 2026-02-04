Prima pagină » Social » Crimă într-o localitate din Olt. Bătrână ucisă de un tânăr de 18 ani care voia să o înșele cu bani falși

Crimă într-o localitate din Olt. Bătrână ucisă de un tânăr de 18 ani care voia să o înșele cu bani falși

Elena Ailuţoaei
04 feb. 2026, 11:29, Social
Crimă într-o localitate din Olt. Bătrână ucisă de un tânăr de 18 ani care voia să o înșele cu bani falși

O femeie de 81 de ani, din comuna Deveselu, județul Olt, a fost omorâtă de un tânăr de 18 ani, din Corabia. Tânărul ar fi venit la femeie să schimbe niște bani, dar i-a dat euro falși, potrivit unor surse judiciare.

Femeia și-ar fi dat seama de înșelăciune, iar tânărul ar fi omorât-o de teamă ca ea să nu anunțe poliția.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Deveselu, precum și un echipaj medical de prim-ajutor.

Din primele verificări, polițiștii au identificat trupul neînsuflețit al unei femei, în vârstă de 81 de ani, care prezenta urme de violență. Trupul acesteia a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina, în vederea efectuării autopsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Având în vedere suspiciunile privind cauza morții, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a fost informat și a preluat cercetările, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale.

În urma investigațiilor efectuate de o echipă complexă de cercetare, formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Secției de Poliție Rurală nr. 5 Deveselu și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub coordonarea unui procuror criminalist, s-a stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, la data de 3 februarie a.c., victima ar fi fost agresată fizic de către un tânăr în vârstă de 18 de ani, din orașul Corabia”, spun anchetatorii.

Pe baza probelor administrate, în data de 3 februarie a.c., procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului de 18 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor.

