Crimă la pregătiri de parastas. O nevastă din Galați și-a înjunghiat soțul cu un cuțit de bucătărie

O soție din Galaţi şi-a ucis soţul cu mai multe lovituri de cuţit în timp ce pregăteau un parastas. Vecinii spun că cei doi obişnuiau să se certe frecvent. În momentul atacului, se pregăteau de un parastas, potrivit Monitorul de Galaţi.

Noaptea trecută, o femeie în vârstă de 53 de ani și-a înjunghiat soțul cu un cuțit de bucătărie, se pare, de două ori, o dată în inimă. Oamenii din zonă spun că soții obișnuiau să se certe deobicei. Acum urmau să pregătescă un parastas și s-au luat la ceartă din nou. Erau, se pare, și alte rude de față, conform Monitorul de Galați.

După atac s-a sunat la 112, iar echipaje SMURD și SAJ au încercat să îl salveze pe bărbat. Deși l-au resuscitat și l-au dus sub manevre de resuscitare la spital, bărbatul în vârstă de 56 de ani a murit.

Femeia este acum în custodia anchetatorilor.

„La data de 22 august 2025, la ora 23:40, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Rădești au fost sesizați, prin apel la 112, de către Serviciul de Ambulanță Galați, cu privire la faptul că, în localitatea Fundeanu, comuna Drăgușeni, județul Galați, a fost solicitată intervenția pentru acordarea de îngrijiri medicale unui bărbat, în vârstă de 56 de ani, găsit inconștient și care prezenta multiple plăgi tăiate.

Din verificările preliminare a reieșit că, în aceeași seară, în jurul orei 23:30, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se aflau la domiciliul comun, bărbatul ar fi fost agresat fizic de către soția sa, în vârstă de 53 de ani, care i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect tăietor-înțepător.

Victima a fost transportată la spital, însă, din cauza leziunilor suferite, a decedat la scurt timp după internare.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, cercetările fiind continuate de către un procuror criminalist împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc fapta și pentru luarea măsurilor legale ce se impun, transmite I.P.J. Galați.