06 ian. 2026, 15:34, Actualitate
Recunoscut pentru mesajele sale puțin ortodoxe pe cele mai diverse teme, mesaje care fac deliciul unui segment al opiniei publice, economistul Andrei Caramitru revine cu un alt comentariu controversat. Fiul actorului Ion Caramitru abordează o temă încă puțin discutată în România, federalizarea Europei.

Proiectul federalist european a primit susținere, de-a lungul timpului, iar în ultimul an s-a vorbit tot mai insistent despre acest demers, considerat de mulți specialiști, inclusiv analiștii de politică externă Ștefan Popescu și Dan Dungaciu, utopie pură.

Federalizarea Europei o poate scăpa de datoriile uriașe

Totuși, în viziunea lui Caramitru jr, o Europă federală este inevitabilă, acesta aducând și o serie de argumente în acest sens. În primul rând, observă Andrei Caramitru, UE este împovărată de datorii în urma războiului din Ucraina. Iar singura soluție este federalizarea Uniunii, punctează economistul.

De ce federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu.
Mecanismul e financiar. Și e același care a fost la baza federalizării SUA. UE s-a împrumutat DEJA pe piețele financiare sume mari de 2 ori : prima dată pentru PNRR, și a doua oară acum pentru pachetul de ajutor pentru Ucraina. Vorbim de câteva sute de miliarde, care stau la nivel central în conturile UE. Cum cheltuielile de armată gen SAFE vor crește – același mecanism va fi folosit.
Însă cum poate la final UE să plătească împrumuturile? Va trebui să taxeze direct nu să încaseze bani de la bugetele statelor. Deja se discută de taxa pe platforme tech, de taxa pe carbon și alte scheme.

Economistul pledează pentru un buget central al blocului comunitar

În continuarea mesajului său, Caramitru explică de ce un buget federal și taxarea directă a statelor ar evita criza din SUA. În acest context, economistul recomandă și trecerea României la euro.

În momentul în care vor exista taxe federale și taxe statale, și UE se poate împrumuta direct pe piețele financiare – beneficiile devin foarte mari și pentru elitele din interiorul fiecărui stat. Ca zic – domne nu mai plătim noi 3% pe armata ci plătesc firmele o taxă direct acolo nu mai avem bătaie de cap. Si încep să se concentreze doar pe ce e important la nivel de stat nu ce e la nivel federal. Și atunci – având un buget central federal – o să ai și bănci pan-europene și piețe financiare. Și devine federație fix cum s-a întâmplat și în SUA. Asta a fost secvența.
Pentru noi – cheia următoare e să intrăm în zona euro, devine esențial, chit ca nu convine politicienilor și benereului. Altfel rămânem țara de mana a 2a. Vom mai discuta despre asta.

