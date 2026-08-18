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Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului

Andrei Rosz
Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
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Crin Antonescu explică influența pe care o are USR-ul asupra electoratului său. Politicianul susține că „propaganda bolojenistă” este foarte eficientă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Nu avem eroi pozitivi pe scena politică sau formule politice suficient de credibile”

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu susține că „propaganda USR-istă, bolojenistă” este foarte eficientă. Acesta menționează că aceștia au capacitatea de a influența electoratul după bunul plac. Politicianul afirmă că România nu este „bine” și pentru că, pe scena politică, nu mai are eroi pozitivi sau formule politice credibile.

„Această propagandă băsistă, USR-istă, bolojenistă este foarte eficientă. Ei reușesc să întoarcă, atunci când vor, să scoată mulți oameni în Piața Victoriei, dar doar dacă este pentru ai lor. Noi nu suntem bine și pentru că nu avem pe scena politică eroi pozitivi sau formule politice suficient de credibile.”, explică politicianul. 

Crin Antonescu dezvăluie din cine este format electoratul USR

Istoricul susține că electoratul USR e format din mulți români „cu carte”, oameni din marile orașe. Cu toate acestea, menționează politicianul, USR-ul reușește să-și țină captiv electoratul în lupta împotriva PSD-ului.

„Electoratul USR este format dintr-o parte importantă de români, pentru că mulți sunt oameni cu carte, mulți sunt oameni din marile orașe. Este un electorat important al României pe care ei îl țin captiv, învârtind cum vor criteriile și eterna sperietoare cu care fac ei treabă de când se știu – PSD-ul. PSD-ul este un partid vai de capul lui, ca toate partidele din România, cu foarte multe păcate și cu lucruri bune pe care le-a realizat.”, menționează istoricul. 

„PNL-ul mai e el oare ceea ce visam noi în anii 90?”

Politicianul afirmă că PSD-ul este un partid clientelar și cu multă corupție, dar nici PNL-ul nu este departe de această „viață politică”. Mai mult de atât, adaugă acesta, USR-ul nu este capabil să recunoască meritele justiției atunci când este anchetat vreunul de-al lor.

„PSD-ul este un partid clientelar și cu foarte multă corupție. Absolut de acord. Dar PNL-ul mai e el oare ceea ce visam noi în anii 90? Nu este cumva tot un PSD sau o formă de viață politică asemănătoare cu PSD-ul? USR-ul nu recunoaște în niciun caz că justiția ar putea avea dreptate împotriva unuia de-a lor. Nu i-am auzit să spună: să-și facă justiția datoria, nu toate lucrurile astea.”, precizează fostul lider PNL.

USR își are originea în Uniunea Salvați Bucureștiul (USB), asociație civică fondată în 2015 de Nicușor Dan. În 2016, USB s-a extins la nivel național și a devenit USR. În prezent, USR trece printr-o perioadă de tranziție după ce Dominic Fritz a fost vizat de noua lege ANI. Judecătorii CCR au respins obiecția de neconstituționalitate privind aplicarea de sancțiuni demnitarilor găsiți în trecut incompatibili sau în conflict de interese. Așa numitul „Amendament Fritz” trece de CCR și va produce efecte după promulgarea legii. Dacă Nicușor Dan va promulga legea, Fritz va avea la dispoziție 30 de zile să își predea mandatul de primar al Timișoarei.

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