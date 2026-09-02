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Donald Trump propune redenumirea strâmtorii Ormuz după numele său

Donald Trump propune redenumirea strâmtorii Ormuz după numele său
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Președintele Donald Trump își dorește în continuare să schimbe harta geografică a lumii. De la începerea celui de-al doilea, a redenumit un golf, un munte și un lac. În cea mai recentă postare de pe platforma The Truth Social, liderul de la Casa Albă a sugerat redenumirea strâmtorii Ormuz după numele său. Trump susține că în acest moment, culoarul de navigație este sub controlul deplin al Statelor Unite ale Americii.

De la începutul săptămânii, SUA au reluat operațiunile militare împotriva Iranului după atacarea bazelor SUA din Iordania și blocarea circulației navale în apele internaționale ale strâmtorii Ormuz. Iranul susține că strâmtoarea, esențială pentru 20% din tranzitul petrolier global, îi aparține, dar Trump insistă că este sub controlul Statelor Unite.

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„Acum că este sub controlul SUA, n-ar trebui să schimbăm numele strâmtorii Ormuz în strâmtoarea Trump? Ca America însăși, ar fi mult mai „grozav” decât înainte. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră în această chestiune”, a scris Trump.

Pe 31 august, Statele Unite au lovit două lansatoare iraniene de pe insula Larak, în Strâmtoarea Ormuz. A fost primul atac american asupra Iranului după aproximativ o lună de pauză. Washingtonul susține că Gardienii Revoluției se pregăteau să amplaseze noi mine marine.

La 1 septembrie, armata americană a lansat noi atacuri asupra Iranului. Iranul a ripostat cu atacuri balistice împotriva bazelor SUA din Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Kuweit.

În 2025, Trump a redenumit Muntele Denali după William McKinley, președintele republican care a condus SUA la finalul secolului 19 și pe care Trump îl apreciază pentru politicile sale tarifare. De asemenea, a numit Golful Mexic în Golful Americii.

În acest an, președintele a emis ordin pentru a numi partea americană a Lacului Ontario în Lacul Americii. De asemenea, a avut o dispută cu Congresul SUA privind adăugarea numelui său pe clădirea Centrului Kennedy.

Legislativul din Florida a decis în februarie 2026 să redenumească Aeroportul Internațional Palm Beach în onoarea celui de-al 45-lea și al 47-lea președinte al SUA.

Sursa Foto: Shutterstock

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