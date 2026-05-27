27 Mai, calendarul zilei: Lily-Rose Depp împlinește 27 de ani. Este inaugurat podul Golden Gate

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 27 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Lily-Rose Depp este una dintre cele mai urmărite tinere actrițe ale generației sale. Născută pe 27 mai 1999, la Paris, ea este fiica actorului Johnny Depp și a artistei franceze Vanessa Paradis. Deși a crescut într-o familie celebră, Lily-Rose a încercat să își construiască propria identitate artistică prin actorie și modeling. Cariera ei a început în modă, devenind imaginea casei Chanel încă din adolescență. Ulterior, a trecut către film, remarcându-se în producții precum The King, unde a jucat alături de Timothée Chalamet, și serialul HBO The Idol. În 2024, interpretarea sa din filmul horror Nosferatu a fost apreciată de critici și a consolidat statutul ei la Hollywood. Pe lângă actorie, Lily-Rose Depp este considerată un simbol al stilului modern, fiind prezentă frecvent la marile evenimente de modă și pe covorul roșu. Apariția sa la gala Premiilor Oscar din 2025 a atras atenția presei internaționale datorită colaborării sale continue cu Chanel.

La 27 mai 1937 a fost inaugurat celebrul pod Golden Gate, unul dintre cele mai cunoscute poduri din lume și un simbol al orașului San Francisco. Construcția sa a durat peste patru ani, iar proiectul a reprezentat o realizare inginerească impresionantă pentru acea perioadă. La momentul inaugurării, podul era considerat cel mai lung pod suspendat din lume, având cea mai mare distanță între stâlpii principali de susținere – aproximativ 1.280 de metri. Structura traversează strâmtoarea Golden Gate, legând orașul San Francisco de comitatul Marin din California. Podul a devenit rapid un simbol al progresului tehnologic american și o atracție turistică importantă. Culoarea sa distinctivă, numită “International Orange”, a fost aleasă pentru a crește vizibilitatea în condițiile de ceață frecvente din zonă. Astăzi, podul Golden Gate rămâne una dintre cele mai fotografiate construcții din lume și un reper emblematic al ingineriei moderne.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1867: Caleb Bradham 🇺🇸🥤 farmacist, a creat Pepsi-Cola, denumirea alăturând cuvintele „dyspepsia” și „cola”, sugerând un beneficiu digestiv

🎂1911: Vincent Price 🇺🇸🎬 House of Wax (1953), The Ten Commandments (1956), The Fly (1958), House on Haunted Hill (1959), House of Usher (1960), The Pit and the Pendulum (1961), The Raven (1963), The Last Man on Earth (1964), The Masque of the Red Death (1964), Edward Scissorhands (1990)

🎂1922: Christopher Lee 🇬🇧🎬 A luat parte la cel de al doilea război mondial în cadrul Royal Air Forcea, a jucat în peste 200 de filme

🎂1923: Henry Kissinger 🇺🇸🗣️ secretar de stat al Statelor Unite, a jucat un rol cheie în diplomația mondială între 1969 și 1977. În 1973 i-a fost acordat, alături de generalul vietnamez Lê Ðức Thọ, Premiul Nobel pentru Pace pentru contribuția sa decisivă la încetarea războiului din Vietnam

🎂1928: Constantin Ticu Dumitrescu 🇷🇴🗣️ politician

🎂1947: Liana Alexandra 🇷🇴🎼 considerată drept cel mai important compozitor român al generației ei

🎂1949: Robert Ripley 🇺🇸🖍️📰📺📻 creatorul celebrului show Ripley’s Believe It or Not!

🎂1971: Paul Bettany 🇬🇧🎬

🎂1974: Medeea Marinescu 🇷🇴🎬

🎂1975: Jamie Oliver 🇬🇧🍽️ Porecla lui, Bucătarul Dezbrăcat, datează de la primul său spectacol de gătit și este sinonimă cu simplitatea ingredientelor și a pregătirii rețetelor sale

🎂1999: Lily-Rose Depp 🇺🇸🇫🇷🎬 Nosferatu (2024). Fiica lui Johnny Depp și a Vanessei Paradis

Decese 🕯

🕯️1564: Jean Calvin 🇫🇷⛪️ Alături de Martin Luther, a fost unul din inițiatorii Reformei protestante, în opoziție cu anumite dogme și ritualuri ale Bisericii Catolice romane. Calvin a dezvoltat o doctrină, Calvinismul, relativ diferită de cea a lui Luther, în special în ceea ce privește practicarea cultului, considerată o radicalizare a luteranismului

🕯️1797: François-Noël Babeuf 🇫🇷🗣️ revoluționar , teoretician al comunismului utopic, fondator al ziarului Le Tribun du peuple și conducător al Conspirației egalilor împotriva guvernului reacționar al Directoratulului. Doctrina sa, babuvismul, poate fi considerată precursoare a comunismului. Adepții săi, babuviștii, au fost arestați în 1796 în urma unei trădări, iar în anul următor, Babeuf este judecat și executat prin decapitare

🕯️1821: Tudor Vladimirescu 🇷🇴🗣️ lider revoluționar

🕯️1840: Niccolo Paganini 🇮🇹🎻 Unul din cei mai faimoși virtuozi ai viorii și considerat unul dintre cei mai mari violoniști din toate timpurile

🕯️1910: Robert Koch 🇩🇪🧫 biolog A stabilit cauza bacterială a mai multor boli infecțioase și a descoperit microorganismele care cauzează antraxul (1876), infectarea rănilor (1878), tuberculoza (1882), conjunctivita (1883), holera (1884) și alte boli

🕯️1958: Anton Davidoglu 🇷🇴🧮 matematician inițiatorul cercetărilor românești în domeniul ecuațiilor diferențiale ordinare sau cu derivate parțiale. A contribuit și la dezvoltarea analizei matematice și a ecuațiilor diferențiale

🕯️2004: Umberto Agnelli 🇮🇹🚗 om de afaceri, politician și președinte al FIAT, din 2003 până la decesul lui

🕯️2024: Ștefan Birtalan 🇷🇴🤾🏻 a făcut parte din lotul echipei naționale de handbal a României, medaliată cu argint olimpic la Montreal 1976 și cu bronz olimpic la München 1972 și Moscova 1980. În 1974, 1976 și 1977 a primit titlul de cel mai bun sportiv al României. A marcat 993 de goluri pentru România

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua națională a psihologului

Calendar 🗒️

🗒️1600: Mihai Viteazul devine „domn al Țării Românești și al Ardealului și a toată Țara Moldovei”, realizând prima unire politică a celor trei țări române

🗒️1703: Țarul Petru cel Mare a fondat orașul Sankt Petersburg

🗒️1867: Franz Joseph I, împăratul Austriei (1848-1916), s-a încoronat și rege al Ungariei și a aprobat Legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria

🗒️1883: Alexandru al III-lea este încoronat țar al Rusiei

🗒️1917: Sosesc la Iași primele două batalioane ale Corpului de Voluntari Transilvăneni, pentru a lupta alături de armata refăcută

🗒️1930: La New York, se deschide publicului Clădirea Chrysler, înaltă de 319 metri, cea mai înaltă structură creată de om la acea vreme

🗒️1931: Elvețianul Auguste Piccard și asistentul său, Paul Kipfer, au decolat din Augsburg, Germania, într-un balon cu hidrogen, și au atins o altitudine record de 15.781 metri. În timpul acestui zbor, ei au devenit primele ființe umane care au pătruns în stratosferă

🗒️1933: The Walt Disney Company lansează desenul animat „Three Little Pigs” cu hit-ul său „Who’s Afraid of the Big Bad Wolf?”

🗒️1936: Nava de pasageri Queen Mary a plecat în primul ei voiaj, spre Franța

🗒️1937: A fost inaugurat podul Golden Gate, la acea vreme fiind podul suspendat cu cea mai mare distanță între stâlpii de susținere din lume

🗒️1938: Conducătorul Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, este condamnat la 10 ani de muncă silnică

🗒️1940: Acord economic româno-german (Olwaffen Pakt, „pactul petrolului”), care adâncește dependența față de Germania Nazistă a economiei naționale. România renunță astfel la declarația de neutralitate din 7.09.1939

🗒️1940: În masacrul de la Le Paradis, din nordul Franței, 97 de prizonieri de război britanici sunt executați de germani

🗒️1941: Vasul german Bismarck este scufundat în Atlanticul de Nord cu 2.300 de oameni la bord

🗒️1946: Guvernele SUA și Marii Britanii au adresat o notă guvernului român în care se protestează împotriva încălcării democrației

🗒️1948: Printr-un decret al guvernului Petru Groza, bunurile fostei case regale treceau în proprietatea statului

🗒️1984: A fost resfințită Biserica Neagră din Brașov, în urma lucrărilor de restaurare începute în anul 1970

🗒️1995: Actorul american Christopher Reeve este paralizat de la gât în jos după ce a căzut de pe cal la un concurs de echitație

🗒️1997: Semnarea de către NATO și Rusia a Actului fondator al relațiilor bilaterale, deschizându-se calea extinderii NATO

🗒️1999: Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie de la Haga acuză pe Slobodan Milošević de crime de război și crime împotriva umanității comise în Kosovo

🗒️2004: Orașele Sibiu și Luxemburg au fost desemnate drept „capitale europene ale culturii” pentru anul 2007

🗒️2019: Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman

CITEȘTE ȘI:

26 Mai, calendarul zilei: Lenny Kravitz împlinește 62 de ani. Moare Ray Liotta. Ceaușescu inaugurează Canalul Dunăre-Marea Neagră

25 Mai, calendarul zilei: Cillian Murphy împlinește 50 de ani. Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți

24 Mai, calendarul zilei: 22 de ani de la tragedia cauzată de explozia de la Mihăilești. Priscilla Presley împlinește 81 de ani, Bob Dylan 85