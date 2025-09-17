Crin Antonescu a declarat în cadrul podcastului „Hai România” că ignorarea partidului AUR, în favoarea USR-ului și a actualei puteri este o formă de „propagandă”. În acest sens, fostul prezidențiabil a adus în discuție și discursul laudativ al lui Liiceanu la adresa lui Bolojan.

„Un partid care nu e în afara legii care e în Parlamentul României, e un partid de care trebuie să ții cont. Scoți opțiune AUR. Ce îți spune propaganda asta? Îl clonăm pe Bolojan, Liiceanu a dat capodopera textelor sale. Trebuie să-l clonam și mai departe ce? Votăm cu USR-ul? Aici avea Cristoiu dreptate, ei sunt bolșevicii acestei epoci”, a precizat Antonescu.

Crin Antonescu: „Niciodată nu e capătul lumii nici pentru PSD nici pentru PNL”

„Ăștia nu sunt nici capabili să conducă. Nu au vreo răspundere, și atunci care este opțiunea noastră democratică?

Niciodată nu e capătul lumii nici pentru PSD nici pentru PNL. Nici nu ne garantează că aceste partide vor mai exista peste 5 ani”, a mai precizat Antonescu.

De asemenea Antonescu a precizat că se va implica în susținerea Partidului Liberal, dacă va deveni o forță anti-Soroșistă credibilă:

„Dacă PNL devine o forță credibilă, anti-Soroșistă, dacă o voi putea sprijini, o voi face”

Fostul candidat la prezidențiale adăugat, referitor la tensiunile și transformările politice din vestul Europei că: „Europa Occidentală nu are destul pământ să stea pe picioarele ei”

„Să anulezi ceva ce s-a votat pe motiv că-mi spui după aia, e ilogic”

„Nu era bine deloc ca cineva ca dnul. Călin Georgescu să devină președintele României. Anularea unor alegeri a milioane de voturi… Să anulezi ceva ce s-a votat pe motiv că-mi spui după aia și apoi nu-mi spui nimic după aia…sau să-mi spui ca dnul. președinte Dan: „Noi atât am avut, într-adevăr, nu e suficient de clar, dar mai avem noi ceva”. Păi e Ilogic. CCR a anulat alegerile pe baza a ceea ce a avut, nu pe ceea ce vom mai scoate noi sau ei. Pentru mulți oameni din România aceste alegeri nu au fost libere, pentru că li s-a anulat un vot și li s-a interzis un candidat”, a precizat Crin Antonescu.

Foto: captură YTB